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19.04.2021 10:10
Рубрика: В мире

В Литве из-за карантина у пожилых не осталось денег на еду

Текст: Надежда Ермолаева
Фото: EPA-EFE/RONALD WITTEK Фото: EPA-EFE/RONALD WITTEK
Фото: EPA-EFE/RONALD WITTEK

В Литве карантин ударил по одиноким пожилым людям. Как сообщает информационный сайт LNK, у пенсионеров почти не остается денег на еду.

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Люди каждый день стоят в очередях в бесплатных столовых, чтобы как-то выжить. "Сюда приходят те, у кого нет денег на еду. Оплачиваешь услуги, нужно купить лекарство и жить на 100 евро весь месяц. Представьте, а там еще всякие проблемы. По кредиту еще нужно платить, и судебные приставы тоже напали", - рассказала пенсионерка Каролина журналистам.

Благотворительные центры Литвы сообщают, что почти 80% посетителей центров помощи - это пожилые люди, около 15% - бездомные.

Из-за бедности тяжелее всего приходится пенсионерам в районах. "Люди закрыты на карантине. Поэтому они могут ходить в более дешевые магазины. В больших городах нет такого ужаса, как в районах", - говорит президент Ассоциации пожилых людей Литвы Грасильда Макаревичене. Она также рассказала, что в Литве за последнее время все подорожало. "Цены выросли на все: на коммунальные платежи, свет и отопление. Когда люди оплачивают все, остается 100 евро на жизнь", - отметила президент ассоциации.

Власти Литвы обещают повысить пенсии для одиноких на 28 евро, но только для тех, кто имеет самый низкий доход. Всю нагрузку по оказанию помощи одиноким пенсионерам берут на себя благотворительные организации прибалтийской республики. Они кормят бедных, помогают с одеждой, оказывают психологическую и юридическую помощь.

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