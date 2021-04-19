В МИД РФ напомнили пражским властям о недвижимости Чехии в Москве

Действия особо ретивых районных старост Праги, требующих от посольства РФ освободить часть площади, которую занимает диппредставительство, могут привести к аналогичным шагам в Москве. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя последние инициативы пражских властей.

Как отмечается на странице российского внешнеполитического ведомства в социальной сети Facebook, на Смоленской площади обратили внимание на очередную затею муниципальных властей относительно "возврата" части земельного участка, используемого посольством России в Праге. "Упоминаемые земельные участки были выделены СССР в начале 70-х годов на основании действующих советско-чехословацких соглашений. Ранее, если у чешской или российской стороны возникали вопросы в сфере недвижимости, включая пользование земельными участками, задействовался механизм соответствующих экспертных консультаций", - напомнили в МИД РФ.

Отмечается, что эти инструменты все еще существуют. "Если Прага с ее особо ретивыми районными старостами рискнут прибегнуть к иному "инструментарию", напоминаем, что и у чешской стороны также есть немалая недвижимость в районе Тверской улицы российской столицы", - заявили в МИД РФ.

Как ранее стало известно, соответствующее обращение власти города направили правительству Чехии. Произошло это на фоне резкого обострения российско-чешских отношений.