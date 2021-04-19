В Минтруде предложили повысить зарплаты сотрудникам центров занятости

Минтруд планирует поднять перед регионами вопрос о повышении зарплаты сотрудникам центров занятости. Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова на круглом столе в Совете федерации 19 апреля.

По ее словам, обновление и переформатирование центров занятости потребует пересмотра вопросов связанных с материальным стимулированием работников.

"Для того, чтобы специалисты высокой квалификации сохранялись, необходимо, чтобы у них оставался достойным уровень заработной платы. В решении этого вопроса мы будем обращаться к руководителем регионов, поскольку это их полномочия", - сказала она.

Мухтиярова также напомнила, что в рамках модернизации центров занятости в этом году запускается масштабная программа переобучения их сотрудников, квалификация которых должна соответствовать новым задачам службы. Так, до конца года переобучение пройдут более 4 тысяч человек, а к 2025 году квалификацию должны повысить более 28 тысяч сотрудников центров занятости.