В Москве начался суд над таможенниками по делу о контрабанде валюты

Судебные слушания идут в Дорогомиловском районном суде Москвы. На скамье подсудимых - начальник Управления таможенных расследований и дознания ФТС Александр Кизлык, его зам Алексей Серебро, заместитель начальника Внуковской таможни Константин Мишин, бывший заместитель начальника Домодедовской таможни Юрий Черкашин и бывший старший дознаватель по особо важным делам отдела дознания Домодедовской таможни Андрей Шурыгин.

На всех одна уголовная статья - "злоупотребление должностными полномочиями". Следствие вел центральный аппарат Следственного комитета.

Суть обвинения в следующем: в 2019 году обвиняемые незаконно освободили от уголовной ответственности двух граждан, уличенных в контрабанде наличной валюты на общую сумму по курсу Банка России более 25 миллионов рублей. "Это привело к незаконному возврату средств, ранее изъятых сотрудниками таможни", - заявили в СК.

Во время следствия было найдено дорогое недвижимое имущество Кизлыка в Московской области. При обыске у него дома изъяли денег, ювелирных изделий, золотых слитков, часов люксовых марок, старинных икон больше чем на 150 миллионов рублей. Это многократно превосходит доход Кизлыка за все годы службы.

Генеральная прокуратура РФ уже обратилась в Мещанский районный суд Москвы и иском о его обращении в доход государства, который был удовлетворен.