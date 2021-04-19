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19.04.2021 20:00
Рубрика: Общество

Кампус попал в сеть

В стране появится 900 молодежных лабораторий
Текст: Мария Набиркина
Российская газета - Федеральный выпуск № 84(8435)
В год науки и технологий в правительстве запланирован целый комплекс мер поддержки молодых ученых.

- Это гранты, жилищные сертификаты, создание лабораторий и обновление научного оборудования, - рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече с молодыми учеными в Екатеринбурге. - До 2024 года планируется создать не менее 900 молодежных лабораторий, укомплектованных самым современным оборудованием. Кроме того, запланировано обновление приборной базы уже существующих лабораторий. Во втором квартале этого года минобрнауки начнет отбор заявок на получение грантов.

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И уже в 2022 году начнется строительство трех современных университетских студгородков. Подчеркивается, что в создании кампусов мирового уровня должны принимать участие не только регионы и студенты, но и бизнес. Как подчеркнул вице-премьер, по поручению президента к 2030 году в стране будет создана целая сеть современных студгородков. В многофункциональных образовательных и библиотечных пространствах найдется место и спортивным клубам, и культурным центрам.

Студгородки не только помогут повысить качество жизни студентов и уровень образования, но и дадут стимул к развитию прилегающих к университетам территорий. Первые три точки, где будут созданы современные кампусы, уже определены: Пучково Калужской области, Академгородок Новосибирского госуниверситета и МГТУ им. Баумана в Москве.

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