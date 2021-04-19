В России создается система государственных кадровых агентств

До конца года в России заработает сто центров занятости населения нового формата, сообщили "Российской газете" в минтруде. Их главная задача - не просто предложить человеку, ищущему работу, несколько вариантов трудоустройства, а именно устроить его на новое место.

Как пояснила в понедельник в Совете Федерации замглавы минтруда Елена Мухтиярова, в центрах занятости после их модернизации появится служба карьерных консультантов. Они должны будут сопровождать безработного до момента трудоустройства, разработать для него индивидуальную программу поиска работы, в которую может входить, например, повышение квалификации, стажировка, содействие в устройстве ребенка в детский сад и многое другое.

Число таких сервисов будет расти. Как пояснила Мухтиярова, центры занятости меняют подход в работе с посетителями: то есть они отказываются от формального оказания отдельных услуг в пользу комплексного решения проблем. "Это будут государственные кадровые агентства", - уточнила замминистра. При этом большинство услуг центров занятости уже в этом году будут переведены в электронный формат. Уже в июле оказывать содействие в поиске работы удаленно смогут все центры занятости страны, а до конца года электронными станут еще не менее десяти услуг.

"Переход центров занятости на цифровой формат взаимодействия с соискателями позволит оптимизировать работу самих служб занятости, которые будут проактивно управлять рынком труда, в том числе помогать гражданам строить успешные карьерные траектории, а организациям - находить сотрудников", - говорит Мухтиярова. Работа с работодателями позволит предупреждать кризисные ситуации на региональных рынках труда, вызванные, например, реорганизацией предприятий. А минтруд предложил включить в программы организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования новые категории соискателей. Переобучать за счет государства предлагают предпенсионеров, а также женщин, находящихся в официальном отпуске по уходу за ребенком, и женщин, имеющих ребенка дошкольного возраста и не работающих. Обучение должно проходить под гарантированное трудоустройство. В 2021 году повысить квалификацию могут не менее 170 тыс. человек, с 2022 по 2024 годы - по 125 тыс. ежегодно.