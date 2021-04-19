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19.04.2021 10:16
Рубрика: Общество

В России утвердили порядок мониторинга за работой опеки

Текст: Елена Новоселова

Порядок наблюдения за работой органов опеки и попечительства утвержден. В мониторинг включат 21 показатель. Установлены и критерии эффективности этой системы, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Кузнецова назвала ключевые векторы деятельности опеки

"Рост числа обращений, вопросов и проблем, связанных с деятельностью этого ведомства в последние годы, говорит о том, что в данном случае не просто накопилось много проблем, но недостаточно ресурсов для их решения. Безусловно, нужно решать и тактические задачи, а именно - реформирование органов опеки", - сказала Кузнецова.

С этим предложением детский омбудсмен обратилась к президенту РФ. "Было принято положительное решение. Минпросвещения работает в рамках созданной рабочей группы, в которую мы тоже входим", - сообщила она.

Анна Кузнецова подчеркнула, что сейчас в организации деятельности органов опеки и попечительства нет единого подхода: в регионах работают по-разному, "а требования растут".

Справка "РГ"

Во время онлайн-встречи с президентом России Владимиром Путиным Кузнецова заявила о "системных сбоях" в работе органов опеки.

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка

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