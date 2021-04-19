В России выявили два новых штамма COVID-19

В России формируются две новые разновидности коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на общем собрании Отделения медицинских наук Российской академии наук.

"Мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта", - цитирует Попову "Интерфакс".

При этом руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов отметил, что выявляемые разновидности коронавируса не утяжеляют течения болезни. По его словам, российская платформа агрегации информации о геномах вирусов, развернутая на базе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии, постоянно выявляет различные мутации вирусного патогена, в том числе характерные для "британского" и "южноафриканского" штаммов.

Попова также заявила, что Россия занимает 87-ю позицию среди стран по показателю среднесуточной заболеваемости.

При этом, по ее словам, по заболеваемости на 100 тысяч населения Россия за весь период пандемии коронавируса не уходила выше 65-64-го места в мире.