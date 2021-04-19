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19.04.2021 00:30
Рубрика: Экономика

В России заработают 100 центров занятости нового формата

Текст: Ольга Игнатова
До конца нынешнего года заработают 100 центров занятости населения нового формата. Об этом сообщили в Минтруде России.

Пилотный проект модернизации служб занятости стартовал в 2019 году в 16 регионах. Сейчас их количество достигло 50. До конца года появится еще 50 центров нового формата. Как уточнили в Минтруде, теперь будет предлагаться совершенно иная концепция взаимодействия с работодателями и соискателями. Появится пакет взаимосвязанных услуг в соответствии с жизненной ситуацией (для соискателя) или бизнес-ситуациями (для работодателей). "Такие комплексы услуг разработаны для граждан предпенсионного возраста, молодых специалистов, для тех, кто собирается стать самозанятым, открыть свое дело и других категорий", - рассказали в ведомстве.

Фото: iStock
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Сегодня же, 19 апреля, исполняется 30 лет Государственной службе занятости. "Служба занятости была создана в сложных условиях 90-х годов, но за годы своей деятельности она показала, что способна эффективно противостоять безработице и помогает людям выстроить карьерную траекторию. В наше время благодаря национальному проекту "Демография" происходит переформатирование работы центров занятости населения - они становятся современными государственными кадровыми агентствами", - рассказали "Российской газете" эксперты проекта "Демография" АНО "Национальные приоритеты".

Так, на базе государственного портала "Работа в России" создается единая информационная платформа для всех центров занятости, чтобы максимальное количество услуг можно было предоставить в электронном формате. Благодаря введению такой системы безработным больше не придется собирать пакет документов для обращения в центр занятости, поскольку все данные о его предыдущих работах и доходах уже будут храниться в системе в электронном виде, а соискатели смогут узнавать об интересных вакансиях по всей стране. Также центры занятости будут оказывать содействие гражданам в регистрации в качестве самозанятых, предоставлять единовременную финансовую помощь для открытия собственного дела, помогать в профессиональной переподготовке и обучении основам предпринимательства.

Одним из вариантов трудоустройства граждан, оставшихся без работы, является содействие в организации предпринимательской деятельности. Например, в Бурятии есть хорошие предпосылки для развития малого и среднего бизнеса, предпринимательской активности людей. "Перспективными направлениями предпринимательской деятельности являются туризм и гостиничное хозяйство, строительство и производство строительных материалов, народные промыслы, производство сельскохозяйственной продукции, развитие лесопромышленного комплекса и глубокой переработки древесины, освоение местных полезных ископаемых, а также бытовое обслуживание населения, организация торговли", - рассказал руководитель Республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев.

Так, с начала года при содействии службы занятости уже зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей 64 бывших безработных. Виды предпринимательской деятельности различны - пошив и ремонт одежды, дополнительное образование детей и взрослых, открытие парикмахерских и салонов красоты, дизайн, разведение крупного рогатого скота и другие.

В центре занятости желающим организовать собственное дело не только предоставят возможность пройти тестирование для выявления способностей организовать предпринимательскую деятельность и помогут разработать бизнес-план, но и поддержат финансово - гражданам предоставляется единовременная денежная помощь на открытие своего дела в размере 114 тыс. рублей.

В Республике Коми у директора семейного центра "Тотошка" Любови Тутриновой с районной службой занятости села Выльгорт выстроено эффективное сотрудничество: "С центром занятости мы работаем с 2017 года и принимали участие не в одной их программе. Работали и по направлениям общественных работ, и по созданию рабочих мест для инвалидов, и по стажировке. До недавнего времени системным администратором у нас работал инвалид второй группы, а музыкальным работником - инвалид первой группы по зрению. Благодаря национальному проекту "Демография" мы получили субсидию и лицензировали группу. В результате у нас теперь есть места для детей, которые приходят к нам по направлению управления дошкольного образования. Пребывание этих детей в "Тотошке" обходится родителям в такую же сумму, какую бы они заплатили в муниципальном детсаду.".

Многодетная мама Екатерина Осипова благодаря национальному проекту "Демография", находясь в отпуске по уходу за третьим ребенком, прошла обучение. После окончания трехмесячных курсов бухгалтера ее взяли на стажировку в семейный центр "Тотошка" в селе Выльгорт. По словам Екатерины, в центре занятости ей предлагали разные варианты стажировки, но она отдала предпочтение "Тотошке", так как это был наиболее оптимальный вариант в первую очередь потому, что в туда можно было устроить своего малыша, которому сейчас 1,2 года.

В Пермском крае продолжается модернизация центров занятости населения, в которых соискатели и работодатели получают комплекс услуг с использованием современных подходов и технологических инноваций. Теперь вместо инспекторов по трудоустройству с соискателями и работодателями взаимодействуют консультанты. К каждому посетителю они подходят индивидуально с учетом жизненной или бизнес-ситуации.

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"Сегодня работодатели и соискатели освобождены от подачи сведений на бумаге, - рассказывает министр социального развития Пермского края Павел Фокин. - Благодаря единому государственному порталу "Работа в России" информировать службу занятости можно дистанционно в личном кабинете. Работодатели активно осваивают новые сервисы, и сейчас на портале уже зарегистрировано 16 тыс. работодателей, мы стараемся привлечь всех. Наша главная задача - состыковать спрос и предложение - предоставить соискателям как можно больше предложений о работе, а работодателям - квалифицированные кадры".

Кроме того, в специальном разделе на портале "Работа в России" работодатели смогут подать заявление о предоставлении субсидии и получить господдержку при трудоустройстве безработных граждан. Такое решение было принято правительством России в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина о восстановлении рынка труда до показателей 2019 года. По новым правилам, работодатель может получить субсидию, которая составляет три минимальных размера оплаты труда (МРОТ), увеличенных на районный коэффициент, сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, если возьмет на работу гражданина, зарегистрированного в службе занятости на 1 января 2021 года. Первую субсидию в размере одного МРОТ работодатель получит после первого месяца, второй МРОТ - через три месяца, третий МРОТ - еще через три месяца. По данным минтруда России, около 800 организаций уже приняли на работу первых участников программы субсидирования найма, а размер субсидии на одно рабочее место может составить порядка 50 тысяч рублей.

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