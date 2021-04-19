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19.04.2021 10:26
Рубрика: Общество

В Россию из Сирии вернулись 44 ребенка

Текст: Татьяна Владыкина, Елена Новоселова

Самолет Минобороны доставил из Сирии на родину еще 44 российских ребенка, сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, которая была на борту в качестве сопровождающей. Он приземлился в подмосковном аэропорту Чкаловский. Это дети в возрасте от двух до 16 лет, вывезенных с территории лагерей беженцев, временно неподконтрольных официальным властям САР, а также из приюта Дамаска".

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
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Ранее сообщалось, что Кузнецовой были переданы 34 российских ребенка, которые находились в лагерях беженцев. Кроме того, еще десять детей были переданы из приюта Дамаска.

"Для нас было важным - забрать детей оттуда как можно скорее - они там находятся в ужасных, нечеловеческих условиях и промедление может слишком дорого стоить, - рассказала детский правозащитник. - Поэтому, как только появилась возможность, мы сразу же выехали за ними".

Дети возвращены в рамках работы по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся в Ираке и Сирии, которая началась еще летом 2017 года по поручению президента страны Владимира Путина. Рейс стал 13-м по счету с декабря 2018 года.

Кузнецова подчеркнула, работа по возвращению несовершеннолетних российских граждан не закончена. На территории Сирии еще находятся дети из России. После оформления необходимых документов их тоже вернут на родину. Вопросы возвращения российских детей из зон вооруженных конфликтов детский уполномоченный обсудила в прошедшее воскресенье с чрезвычайным и полномочным послом РФ в САР Александром Ефимовым и с руководством лагерей, неподконтрольных официальным властям. российскому детскому омбудсмену удалось договориться о дальнейшей работе в лагере Рож.

По ее словам, российскими специалистами обнаружены там 12 маленьких россиян. Анализы ДНК возьмут у всех детей, предположительно, граждан РФ. Уполномоченный по правам ребёнка надеется, что после всех необходимых процедур и оформления документов, она сможет в ближайшее время вернуться за ними.

Общество Семья и дети Власть Право Права человека Правительство Минобороны Президент Уполномоченный по правам ребенка Военная операция РФ в Сирии

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