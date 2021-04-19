В США ресторан предложил клиентам год бесплатных бургеров за тату с его логотипом

Калифорнийская сеть ресторанов предложила особенно преданным посетителям сделать себе тату с логотипом заведения в обмен на целый год бесплатных бургеров. Как сообщает телеканал Fox News, так предприятие под названием Farmer Boys решило отметить свое 40-летие.

Чтобы поучаствовать в акции, желающие должны до 21 мая подать онлайн-заявку и быть старше 18 лет. Далее нужно будет выбрать один из трех эскизов татуировок с изображением бургера и названием ресторана. Специально для проведения своего юбилея ресторан заключил договор с двумя местными тату-салонами. Те, кто получит заветную отметку, смогут на протяжении года раз в неделю заказывать один бургер совершенно бесплатно.

Однако, как сообщило руководство заведения в Instagram, из-за большого количества заявок не все смогут сделать татуировку. И все же расстраиваться не стоит: те, кто не пройдет отбор, смогут сделать временное тату, с помощью которого после можно будет участвовать в специальных розыгрышах.