В водах Антальи зафиксировано нашествие ядовитых рыб фугу

Рыбаки в Анталье обеспокоены увеличением количества ядовитой рыбы фугу в местных водах. На днях, сообщает турецкий новостной портал Haberler, буквально в пятидесяти метрах от пляжа анталийского района Лара видели десятки крупных фугу. "Так летом и в воду зайти будет нельзя", - опасаются рыбаки.

Фугу (по-турецки "баллон-рыба") - общее название для лучеперых рыб семейства иглобрюховых. В печени и икре этих рыб, а также в меньшей степени на коже содержится смертельный яд тетродотоксин, который парализует мышцы и вызывает смерть от удушья. В Японии из них готовят знаменитое фугу-сасими - нарезку сырой рыбы. Повар должен уметь приготовить блюдо так, чтобы в нем не было яда. Однако ежегодно некоторое количество съевших фугу все же погибают, поскольку антидота не существует, и единственное, что могут сделать медики - постараться поддержать действие дыхательной и кровеносной систем пока действие яда не минимизируется.

Ареал обитания лучеперых рыб - северо-западная часть Тихого океана, некоторые реки Азии (преимущественно в Китае), а также отдельные виды встречаются в Индийском океане. Но в Средиземном море они стали появляться примерно с 2005 года. Причина этого в так называемой "Лессепсианской миграции", названной по имени руководителя строительства Суэцкого канала Фердинанда де Лессепса. Потепление воды в Средиземном море привлекает в него все больше видов из тропических вод, а проникают они преимущественно через Красное море и Суэцкий канал. Подсчитано, что один новый вид обнаруживается в Средиземном море каждые две недели. Что интересно, с этим явлением связано и появление большого количества медуз, в том числе тропических, в районе Стамбула.

Однако феномен появления фугу в Средиземном море связан еще и со строительством плотин на Ниле, считает начальник Главного управления рыболовства и аквакультуры Минсельхоза Турции Махир Канылмаз. "Суэцкий канал существует 150 лет, но инвазивные виды стали появляться в Средиземном море лишь последние 20 лет. Причина - в строительстве большого количества плотин на Ниле, из-за чего уменьшился сток пресной воды в Средиземное море. Между тем иглобрюховым очень чувствительны к уровню солености, и недостаточно соленая вода становится для них барьером. Также на трассе Суэцкого канала раньше были относительно пресноводные водоемы, которые также мешали фугу проникать на север, но в последние десятилетия эти водоемы стали более солеными", - цитирует турецкое новостное агентство Demiroren слова специалиста.

Турецкие власти объявили охоту на иглобрюховых, стараясь не дать им размножиться до угрожающего количества. Одна самка фугу может отложить до трех миллионов икринок, из них появляются до 4500 мальков, а учитывая агрессивность фугу, их неконтролируемое размножение чревато исчезновением других видов гидробионтов. По мнению ученых, появление фугу уже сказалось на уловах.

С 2020 года турецким рыбакам выплачивают деньги за каждую пойманную фугу. За хвост серебристого иглобрюха - самого ядовитого из восьми видов фугу, обнаруженных в Средиземном море, платят 5 лир (около 50 рублей), за хвосты остальных видов - по 50 курушей (около 5 рублей). В 2020 году рыбаки сдали 46 192 хвоста. В этом году программа будет продолжена.

Также проводятся исследования касательно экономической ценности иглобрюховых. Употреблять их в пищу турки, в отличие от японцев, пока не рискуют, но фармацевты в настоящее время исследуют яд, пытаясь создать на его базе обезболивающий препарат. А красивая кожа иглобрюховых используется для создания обуви, и несколько турецких обувных компаний уже сделали первые образцы.