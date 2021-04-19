Вильфанд не смог сказать, когда начнется лето в России

Лето на большей части территории России будет теплым, но точно сказать, когда оно начнется, синоптики не могут.

По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, метеорологи используют понятие "естественный синоптический сезон". "Но это не тот критерий, когда можно говорить, что, например, какая-то определенная температура означает, что лето началось", - пояснил специалист. Он отметил, что лето делится на два периода: с мая по июнь и с июля по август. "Но это очень вариабельно. Бывает плюс-минус две недели", - цитирует Вильфанда ТАСС.

В агрометеорологии о лете говорят, когда температура воздуха составляет 10 градусов и больше. Именно тогда начинается вегетация сельхозкультур. Но и в этом случае заблаговременно назвать точную дату наступления лета невозможно. "Это тоже не прогнозируется заранее. Определяется по факту", - объяснили в Гидрометцентре.