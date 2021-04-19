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19.04.2021 01:59
Рубрика: Общество

Вильфанд не смог сказать, когда начнется лето в России

Лето на большей части территории России будет теплым, но точно сказать, когда оно начнется, синоптики не могут.

Фото: Nastasya Nevskaya/
На Москву надвигается октябрьская погода с дождями и снегом

По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, метеорологи используют понятие "естественный синоптический сезон". "Но это не тот критерий, когда можно говорить, что, например, какая-то определенная температура означает, что лето началось", - пояснил специалист. Он отметил, что лето делится на два периода: с мая по июнь и с июля по август. "Но это очень вариабельно. Бывает плюс-минус две недели", - цитирует Вильфанда ТАСС.

В агрометеорологии о лете говорят, когда температура воздуха составляет 10 градусов и больше. Именно тогда начинается вегетация сельхозкультур. Но и в этом случае заблаговременно назвать точную дату наступления лета невозможно. "Это тоже не прогнозируется заранее. Определяется по факту", - объяснили в Гидрометцентре.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ

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