Когда Виталий Игнатенко работал в "Комсомольской правде", куда он пришел стажером в 1960 году, еще в пору учебы на факультете журналистики МГУ, в газете появилась рубрика "Журналист меняет профессию". Нужно было перевоплотиться в матроса или официанта, преподавателя или сантехника, чтобы на страницах "Комсомолки" познакомить читателя с захватывающими сюжетами реальной жизни.

Виталий Игнатенко, к которому тогда еще обращались без отчества, рассказывал эти истории необычайно увлекательно, всякий раз вдохновенно воплощаясь в нового персонажа, но при этом никогда не теряя собственной индивидуальности. Казалось, он проштудировал от корки до корки "Парадокс об актере" Дени Дидро, где великий автор советовал людям сцены сохранять трезвость ума и волю, кого бы они ни играли на подмостках.

Уже в "Комсомолке", откуда Виталий Игнатенко уходил с должности первого заместителя главного редактора в ТАСС, все оценили не только редкий журналистский талант, редакторское чутье, но и его артистизм, остроумие и радостную жажду жизни, которая, впрочем, не исключала самоиронии. И при всем этом в его статьях и выступлениях, в замечательной книге "Со мной и без меня", написанной пять лет назад, неожиданно прорывается юношеский лиризм. Его воспоминания о любимом Сочи, где он родился и куда возвращается всю свою жизнь, напоминают лучшие страницы повестей В. Катаева и К. Паустовского. Для него Сочи - все равно что для них Одесса. И страницы эти - великое переживание любви к ушедшей благословенной жизни. Как писал Михаил Матусовский: "Тот, кто рожден был у моря//Тот полюбил навсегда..."

Виталий Никитич с мужеством и достоинством выдержал все крутые повороты отечественной истории последних шести десятилетий, которые безжалостно испытывали людей. Не все смогли сохранить и самих себя, и простые правила приличия. Ему это удалось сполна. Он занимал высокий пост заместителя заведующего Отделом международной информации ЦК КПСС, в числе прочего курировал работу первоклассных журналистов, которым доверили работать над трилогией Л. И. Брежнева - "Малая земля", "Возрождение" и "Целина". Был помощником М. С. Горбачева, а затем руководил его пресс-службой. В пору президентства Б. Н. Ельцина стал заместителем В. С. Черномырдина в Правительстве Российской Федерации. Считалось, что он курирует прессу, но он занимался самыми разными вещами. В том числе тяжелейшими переговорами с афганскими талибами, удерживающими наших летчиков в качестве заложников в Кандагаре. Он выручал российских граждан, оказавшихся в плену на Памире. Участвовал в спасении жителей Будённовска.

В. Игнатенко всегда проявлял недюжинные дипломатические способности, - и не только работая в Правительстве Российской Федерации. Дело даже не в том, что он стал Послом доброй воли ЮНЕСКО - этот почетный ранг присваивают всемирно известным людям, высоким профессионалам, которые внесли значительный вклад в утверждение гуманистических ценностей. Быть может важнее, и что уже совсем точно, много труднее, стать неформальным лидером журналистского сообщества, где, как во всякой творческой среде, каждый сам себе голова.

Игнатенко-маленький: елка, Новый год, подарок, счастье. Фото: из личного архива Виталия Игнатенко

Его никто не избирал на эту несуществующую в бюрократических реестрах должность, - но всякий раз, когда возникает та или иная проблема внутри корпорации, за советом приходят к Виталию Никитичу. Он стал инициатором и бессменным президентом Всемирной ассоциации русскоязычной прессы - не знаю другого такого человека, который сумел бы объединить сотни редакторов газет, издающихся почти во всех странах мира на русском языке. Людей с разными взглядами, пристрастиями, масштабом амбиций.

Но его дипломатическая гибкость, умение находить компромиссы имеет свои жесткие границы. В его жизни было немало случаев, когда он принимал решения, которые могли стоить ему не только карьеры, но жизни. И поэтому снова напомню о его непримиримой позиции по отношению к вооруженным посланцам Р. Хасбулатова, которые 3 октября 1993 года захватили здание ТАСС. Предъявив бумаги об увольнении В. Игнатенко с должности генерального директора и новом назначенце, который должен был выполнять волю Верховного Совета, они потребовали передать на весь мир официальную информацию, состоящую из четырех слов: "Режим Ельцина низвергнут. ТАСС". Виталий Никитич оказался достойным сыном своего отца, кадрового офицера. Слово "честь" для него не было лишь атрибутом передовых статей - он не предал ни Б. Н. Ельцина, ни самого себя. Он сейчас вспоминает эту историю с присущим ему юмором, - но можно только догадываться, что пережил он в тот страшный день.

Молодые "стендап-комики" могут поучиться его виртуозному мастерству устных рассказов - умение увидеть в бытовом эпизоде парадоксальную закономерность жизни превращают эти новеллы в ярчайшие театральные новеллы. Он никогда не повторяется, даже придерживаясь точно канвы повествования. Не раз слушал воспоминание о том, как только что пришедший на работу в ЦК КПСС молодой сотрудник Виталий Игнатенко, не посвященный в местные порядки, ворвался в лифт, на котором собирался подняться на свой этаж всесильный М. А. Суслов, - и всякий раз мне казалось, что слышу эту историю впервые.

Виталий с родителями. Фото: из личного архива Виталия Игнатенко

Виталий Никитич - красивый человек. Вместе со своей женой Светланой, одной из самых стильных и прекрасных женщин, которых мне доводилось видеть на своем веку, они и поныне составляют удивительную пару любящих друг друга людей. Для каждого из них эта близость важнее всего на свете. И именно она помогала им вместе пережить те трагические минуты потерь, которые безжалостно обрушивались на их семью. И при этом Виталий Никитич - гений дружбы. Он приходит на помощь именно тогда, когда ты нуждаешься в ней.

Таланты Виталия Игнатенко - многообразны. Но он никогда не изменял главному - журналистике. Он верит в то, что журналистика - это не презренное ремесло, но высокая миссия. Миссия, которая помогает сделать мир лучше.