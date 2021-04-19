Власти Греции с 19 апреля частично откроют границы для туристов

Греция с 19 апреля начинает пилотное открытие границ для туристов. Соответствующее постановление опубликовано в официальной правительственной газете. Согласно ему, с сертификатом вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом смогут въехать туристы из стран Евросоюза, а также США, Великобритании, Сербии, Израиля и ОАЭ.

Отмечается, что прибывшим оттуда гостям не потребуется проходить обязательный семидневный карантин. Однако они будут обязаны соблюдать чрезвычайные меры по ограничению распространения коронавируса, пишет РИА Новости.

Путешествовать по Греции туристы пока не смогут, так как запрещено передвижение между регионами страны. Гости могут лишь приехать в место назначения и оставаться там. При желании покинуть отель необходимо уведомлять об этом власти. Штраф за нарушение ограничений на передвижение и масочного режима составляет 300 евро.

Планируется, что с 19 апреля Греция откроет девять аэропортов. Остальные воздушные гавани начнут работу с 14 мая. С этого же дня правительство планирует начать нормальный туристический сезон, с необходимыми санитарными протоколами и насколько позволит эпидемиологическая ситуация. После 14 мая нужны будут прививка, тест ПЦР или тест на антитела.

Напомним, карантин был введен в Греции с 7 ноября прошлого года. По данным властей, в последнее время эпидемиологическая ситуация стабилизируется, в связи с чем ограничения постепенно снимаются. При этом в стране все еще действует комендантский час с 21.00 до 05.00, обязательны маски в помещениях и на улице, закрыты школы. Предприятия общественного питания работают только на вынос.