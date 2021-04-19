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19.04.2021 09:24
Рубрика: Власть

Володин назвал направления новых антироссийских санкций

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что в отношении РФ могут быть введены новые санкции. Он призвал не допустить вмешательства извне.

Об этом спикер написал в своем Telegram-канале. Он назвал очевидным тот факт, что развитие России как сильного суверенного государства невыгодно США и их союзникам. Более того, по его словам, для них неприемлема сама мысль, что наша страна может занять подобающее ей место на мировой арене.

Именно с этим Володин связал истерику Вашингтона, которая наблюдается в последнее время.

Уже всему миру, отметил парламентарий, стало ясно, каковы стандарты демократии и защиты прав человека в самих США. С учетом этого, продолжил спикер, следует ожидать и других претензий к нашей стране.

Удары, согласно его предположению, будут направлены на промышленность, топливно-энергетическую отрасль РФ. Цель - остановить экономическое развитие государства.

"Поэтому, если мы думаем о нашей стране, нужно наконец понять цену всем этим обвинениям", - уверен Володин. Он призвал сделать все возможное, чтобы не допустить иностранного вмешательства в суверенные дела страны.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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В своем Telegram-канале спикер напомнил, что в последние дни от президента США, западных политиков и ряда деятелей культуры прозвучали заявления с обеспокоенностью на тему соблюдения прав человека в России.

Комментируя такие высказывания, Володин подчеркнул, что у Вашингтона нет на это морального права. Он заметил тенденцию: такой риторики не было в 90-е годы, "когда повсеместно нарушались права человека". И это, по мнению спикера, связано со слабостью РФ в то время. Он констатировал, что обвинения в нарушении прав человека в адрес России пошли "ровно с того момента, как только страна стала решать внутренние проблемы и усиливаться на международной арене".

В этом контексте Володин обратил внимание критикующих на ситуацию вокруг основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа и бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена.

Он предположил, что у критиков России попросту не хватает времени, чтобы сделать заявления в связи с ситуацией вокруг упомянутых лиц. По оценке председателя ГД, и Сноуден, и Ассанж "действовали в интересах граждан всего мира - обнародовав информацию и выступив на защиту прав человека".

При этом о состоянии здоровья того же Ассанжа, как отметил Володин, даже узнать невозможно - виной тому позиция Штатов, "темные делишки которых и их союзников по НАТО он раскрыл". Ведь к нему не пускают правозащитников. По словам парламентария, аналогичная ситуация была бы и со Сноуденом, не окажись он случайно на территории РФ.

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Володин считает, если бы те сделали аналогичные открытия и публикации в отношении России или Китая, то "заявления по их защите и воспеванию как борцов за свободу звучали бы отовсюду". Ведь речь о странах, которые составляют конкуренцию или мешают Вашингтону.

Спикер добавил, что необходимо дать оценку действиям властей тех стран, где нарушаются права человека, и выступить в поддержку правозащитников, страдающих от этих режимов. В США, отметил он, это "граждане, пришедшие обсудить итоги выборов и обвиненные в терроризме" (наказание - 25 лет тюрьмы). В Прибалтике, на Украине, в Великобритании, по словам Володина, тоже есть "осужденные и гонимые".

Политик обещал заняться изучением материалов о судьбах людей, которые пострадали за защиту прав граждан от власти указанных государств.

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