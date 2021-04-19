Новости

Звезда "Последнего героя" умерла от рака в 50 лет 16:31
Блокбастер "Годзилла против Конга" установил рекорд 16:21
Вышел русский трейлер постапокалиптического сериала "Анна" 15:05
Кончаловский прокомментировал новость о ремейке "Иронии судьбы" 12:49
Вышел трейлер мюзикла Каракаса с Драйвером и Котийяр 12:32

Вышел новый трейлер "Обители" Прилепина - с Безруковым и Ребенок

Новости
    19.04.2021, 15:53
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети опубликован новый трейлер сериала "Обитель", в основе сценария которого - одноименный роман Захара Прилепина, в 2014 году удостоенный премий "Большая книга", "Книга года" и "Книжная премия Рунета".

Фото: youtube.com/ Amediateka
Вышел русский трейлер постапокалиптического сериала "Анна"

События сериала разворачиваются в 20-х годах прошлого века в Соловецком лагере особого назначения, где между зэка Артемом (Евгений Ткачук) и хрустящей кожанкой чекисткой Галиной (Александра Ребенок) рождается любовь.

Миллионоликий Сергей Безруков сыграл сожителя героини - "всесильного начлага Эйхманиса". В остальных ролях: Виктор Добронравов, Виктор Раков, Владимир Стеклов, Юрий Кузнецов.

Режиссер - Александр Велединский ("Географ глобус пропил", "Ладога", сценарист "Бригады" и "Дальнобойщиков"). Адаптацией книги занимался сам автор первоисточника. Продюсер - Валерий Тодоровский.

Премьера - "скоро" на канале "Россия 1".

Новости

Мультфильм обвинили в отсутствии собак-негров, собак-инвалидов и геев 11:53
Вышел первый трейлер триллера с Эриком Баной "Город тайн" 11:10
Видео: Солист "Иванушек" в образе носорога покинул шоу "Маска" 10:49
Ниган из "Ходячих мертвецов" может получить свой сериал-спин-офф 18.04.2021
⧣ Россия
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Стала известна сумма, которую адвокат Пашаев заработал на Ефремове 17.04.2021
Ахеджакова резко прокомментировала новость о ремейке "Иронии судьбы" 17.04.2021
Вышел трейлер сериала про советских пионеров-вампиров "Пищеблок" 16.04.2021
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
В Сеть слили трейлер второго сезона сериала "Любовь. Смерть. Роботы" 17.04.2021
Вышел трейлер мультсериала по "Обители зла" 16.04.2021
Вышел трейлер триллера "Декабрь" с Александром Петровым в роли Есенина 15.04.2021
⧣ экранизации
Фото: kinopoisk.ru
Главным героем сериала по "Бэтмену" станет звезда "Мира Дикого Запада" 16:44
Сериал по "Властелину колец" станет самым дорогим в истории 17.04.2021
Актриса из "Гарри Поттера" Хелен Маккрори умерла в 52 года 16.04.2021