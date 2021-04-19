Вышел новый трейлер "Обители" Прилепина - с Безруковым и Ребенок

В Сети опубликован новый трейлер сериала "Обитель", в основе сценария которого - одноименный роман Захара Прилепина, в 2014 году удостоенный премий "Большая книга", "Книга года" и "Книжная премия Рунета".

События сериала разворачиваются в 20-х годах прошлого века в Соловецком лагере особого назначения, где между зэка Артемом (Евгений Ткачук) и хрустящей кожанкой чекисткой Галиной (Александра Ребенок) рождается любовь.

Миллионоликий Сергей Безруков сыграл сожителя героини - "всесильного начлага Эйхманиса". В остальных ролях: Виктор Добронравов, Виктор Раков, Владимир Стеклов, Юрий Кузнецов.

Режиссер - Александр Велединский ("Географ глобус пропил", "Ладога", сценарист "Бригады" и "Дальнобойщиков"). Адаптацией книги занимался сам автор первоисточника. Продюсер - Валерий Тодоровский.

Премьера - "скоро" на канале "Россия 1".