Вышел трейлер мюзикла Каракаса с Драйвером и Котийяр

В Сети появился первый трейлер франко-мексикано-американской "Аннетт" (Annette) - музыкальной мелодрамы про радикального комика Генри и оперную диву Энн, у двухлетней дочери которых обнаруживается необычный дар. Что переворачивает жизни окружающих.

Пару сыграют Адам Драйвер и Марион Котийяр. Режиссер - Леос Каракс ("Корпорация "Святые моторы", "Любовники с Нового моста"). Сценарий написали Рон и Рассел Мэл ("Девочки Гилмор"), бишь группа Sparks. Саундтрек, соответственно, - от них же.

В других ролях: Саймон Хелберг ("Теория Большого взрыва"), Натали Джексон Мендоса ("Кровавая езда"), Ребекка Дайсон-Смит ("Ход королевы"), Вим Опбраук ("Кобейн").

Показ "Аннетт" откроет нынешний Каннский кинофестиваль.

По дате российской премьеры информации пока нет.