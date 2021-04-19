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Вышел трейлер мюзикла Каракаса с Драйвером и Котийяр

Новости
    19.04.2021, 12:32
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ UGC Distribution Фото: youtube.com/ UGC Distribution
Фото: youtube.com/ UGC Distribution

В Сети появился первый трейлер франко-мексикано-американской "Аннетт" (Annette) - музыкальной мелодрамы про радикального комика Генри и оперную диву Энн, у двухлетней дочери которых обнаруживается необычный дар. Что переворачивает жизни окружающих.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел первый трейлер триллера с Эриком Баной "Город тайн"

Пару сыграют Адам Драйвер и Марион Котийяр. Режиссер - Леос Каракс ("Корпорация "Святые моторы", "Любовники с Нового моста"). Сценарий написали Рон и Рассел Мэл ("Девочки Гилмор"), бишь группа Sparks. Саундтрек, соответственно, - от них же.

В других ролях: Саймон Хелберг ("Теория Большого взрыва"), Натали Джексон Мендоса ("Кровавая езда"), Ребекка Дайсон-Смит ("Ход королевы"), Вим Опбраук ("Кобейн").

Показ "Аннетт" откроет нынешний Каннский кинофестиваль.

По дате российской премьеры информации пока нет.

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