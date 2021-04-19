Вышел трейлер сериала по роману Захара Прилепина "Обитель"

Телеканал "Россия 1" сообщил о том, что вскоре выпустит в эфир сериал Александра Велединского "Обитель", снятый по одноименному роману Захара Прилепина. Эту работу зрители ждут уже очень давно, и она претендует на то, чтобы стать одной из самых громких телепремьер и экранизаций года.

Многосерийный фильм рассказывает о Соловецком лагере особого назначения. Это стоит пояснить тем, кто не читал книгу. Страх и отвага, отчаянное желание выжить, понять главное в себе и жизни становятся фоном страстной любовной истории заключенного Артема Горяинова (Евгений Ткачук) и чекистки Галины (Александра Ребенок). Это любовь на краю пропасти: гражданский муж Галины - всесильный начальник Соловков Федор Эйхманис (Сергей Безруков).

Продюсеры сериала - Валерий Тодоровский и Антон Златопольский. Авторы сценария - Александр Велединский и Петр Тодоровский. В картине также снимались: Виктор Раков, Игорь Черневич, Владимир Стеклов, Федор Лавров, Михаил Евланов и другие.