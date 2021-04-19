За сутки в России подтверждено 8589 случаев COVID-19 в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 12,6% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 2279

2 Санкт-Петербург 692

3 Московская область 592

4 Ростовская область 237

5 Нижегородская область 201

6 Самарская область 192

7 Воронежская область 175

8 Иркутская область 148

9 Саратовская область 135

10 Красноярский край 119

11 Челябинская область 115

12 Свердловская область 109

13 Пермский край 103

14 Республика Крым 102

15 Волгоградская область 102

16 Краснодарский край 101

17 Республика Башкортостан 98

18 Пензенская область 95

19 Ленинградская область 90

20 Алтайский край 86

21 Ульяновская область 84

22 Брянская область 82

23 Ярославская область 82

24 Белгородская область 82

25 Тверская область 80

26 Курская область 77

27 Астраханская область 76

28 Республика Саха (Якутия) 75

29 Кировская область 75

30 Оренбургская область 75

31 Архангельская область 73

32 Липецкая область 71

33 Кемеровская область 70

34 Новосибирская область 70

35 Псковская область 69

36 Вологодская область 69

37 Тульская область 67

38 Тамбовская область 66

39 Омская область 65

40 Республика Карелия 64

41 Удмуртская Республика 63

42 Владимирская область 62

43 Ханты-Мансийский автономный округ 61

44 Ставропольский край 61

45 Ивановская область 60

46 Республика Коми 57

47 Калининградская область 56

48 Калужская область 55

49 Орловская область 53

50 Смоленская область 53

51 Тюменская область 50

52 Рязанская область 49

53 Республика Чувашия 47

54 Новгородская область 45

55 Республика Дагестан 45

56 Курганская область 37

57 Забайкальский край 37

58 Республика Бурятия 36

59 Приморский край 35

60 Республика Мордовия 34

61 Республика Татарстан 33

62 Костромская область 30

63 Мурманская область 30

64 Хабаровский край 30

65 Кабардино-Балкарская Республика 29

66 Севастополь 22

67 Томская область 22

68 Республика Хакасия 19

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 17

70 Республика Марий Эл 16

71 Амурская область 13

72 Сахалинская область 12

73 Республика Северная Осетия-Алания 12

74 Карачаево-Черкесская Республика 11

75 Чеченская Республика 11

76 Республика Адыгея 10

77 Республика Ингушетия 10

78 Республика Калмыкия 9

79 Камчатский край 9

80 Магаданская область 2

81 Еврейская автономная область 1

82 Республика Алтай 1

83 Республика Тыва 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 710 690 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Алтай, Республика Тыва 0,01%

3. Магаданская область, Еврейская автономная область 0,02% За последние сутки подтверждено 346 смертей: Москва 59

Санкт-Петербург 26

Нижегородская область 15

Самарская область 15

Архангельская область 14

Свердловская область 14

Московская область 13

Краснодарский край 11

Красноярский край 11

Ростовская область 10

Воронежская область 9

Тульская область 9

Алтайский край 9

Тверская область 7

Ульяновская область 7

Иркутская область 7

Ленинградская область 6

Пермский край 6

Челябинская область 6

Ивановская область 5

Республика Крым 5

Волгоградская область 5

Липецкая область 4

Республика Коми 4

Псковская область 4

Ставропольский край 4

Республика Чувашия 4

Пензенская область 4

Новосибирская область 4

Курская область 3

Смоленская область 3

Вологодская область 3

Калининградская область 3

Республика Башкортостан 3

Саратовская область 3

Белгородская область 2

Тамбовская область 2

Ярославская область 2

Республика Карелия 2

Астраханская область 2

Севастополь 2

Оренбургская область 2

Республика Алтай 2

Республика Бурятия 2

Амурская область 2

Орловская область 1

Рязанская область 1

Мурманская область 1

Республика Дагестан 1

Республика Мордовия 1

Удмуртская Республика 1

Кировская область 1

Кемеровская область 1

Забайкальский край 1

Приморский край 1

Хабаровский край 1 За весь период по России умерло 105 928 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 6818 человек: Москва 1089

Московская область 462

Санкт-Петербург 332

Самарская область 228

Нижегородская область 225

Воронежская область 220

Ростовская область 203

Республика Башкортостан 141

Курская область 130

Псковская область 126

Кировская область 124

Ульяновская область 123

Свердловская область 119

Саратовская область 115

Челябинская область 115

Архангельская область 112

Омская область 102

Красноярский край 100

Волгоградская область 95

Краснодарский край 92

Новгородская область 91

Владимирская область 90

Тверская область 90

Орловская область 89

Липецкая область 87

Брянская область 85

Ярославская область 84

Пензенская область 84

Калужская область 83

Пермский край 80

Калининградская область 79

Рязанская область 78

Республика Карелия 76

Удмуртская Республика 76

Тюменская область 74

Ленинградская область 71

Астраханская область 66

Курганская область 65

Тульская область 61

Вологодская область 59

Алтайский край 59

Республика Коми 54

Ханты-Мансийский автономный округ 54

Оренбургская область 53

Кемеровская область 51

Республика Марий Эл 42

Республика Северная Осетия - Алания 39

Республика Дагестан 37

Республика Чувашия 37

Хабаровский край 37

Республика Саха (Якутия) 36

Республика Мордовия 35

Иркутская область 34

Белгородская область 32

Смоленская область 31

Кабардино-Балкарская Республика 31

Республика Тыва 29

Тамбовская область 28

Ставропольский край 28

Амурская область 28

Ямало-Ненецкий автономный округ 25

Республика Калмыкия 24

Томская область 19

Республика Бурятия 17

Новосибирская область 15

Камчатский край 15

Ивановская область 11

Карачаево-Черкесская Республика 11

Мурманская область 10

Севастополь 10

Приморский край 9

Сахалинская область 9

Республика Адыгея 8

Костромская область 7

Республика Крым 7

Магаданская область 7

Республика Ингушетия 4

Республика Алтай 4

Чеченская Республика 3

Республика Татарстан 3

Забайкальский край 2

Ненецкий автономный округ 1

Еврейская автономная область 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 333 598.