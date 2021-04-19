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19.04.2021 11:10
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 8589 случаев COVID-19 в 83 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 8589 случаев COVID-19 в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 12,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 2279
  • 2 Санкт-Петербург 692
  • 3 Московская область 592
  • 4 Ростовская область 237
  • 5 Нижегородская область 201
  • 6 Самарская область 192
  • 7 Воронежская область 175
  • 8 Иркутская область 148
  • 9 Саратовская область 135
  • 10 Красноярский край 119
  • 11 Челябинская область 115
  • 12 Свердловская область 109
  • 13 Пермский край 103
  • 14 Республика Крым 102
  • 15 Волгоградская область 102
  • 16 Краснодарский край 101
  • 17 Республика Башкортостан 98
  • 18 Пензенская область 95
  • 19 Ленинградская область 90
  • 20 Алтайский край 86
  • 21 Ульяновская область 84
  • 22 Брянская область 82
  • 23 Ярославская область 82
  • 24 Белгородская область 82
  • 25 Тверская область 80
  • 26 Курская область 77
  • 27 Астраханская область 76
  • 28 Республика Саха (Якутия) 75
  • 29 Кировская область 75
  • 30 Оренбургская область 75
  • 31 Архангельская область 73
  • 32 Липецкая область 71
  • 33 Кемеровская область 70
  • 34 Новосибирская область 70
  • 35 Псковская область 69
  • 36 Вологодская область 69
  • 37 Тульская область 67
  • 38 Тамбовская область 66
  • 39 Омская область 65
  • 40 Республика Карелия 64
  • 41 Удмуртская Республика 63
  • 42 Владимирская область 62
  • 43 Ханты-Мансийский автономный округ 61
  • 44 Ставропольский край 61
  • 45 Ивановская область 60
  • 46 Республика Коми 57
  • 47 Калининградская область 56
  • 48 Калужская область 55
  • 49 Орловская область 53
  • 50 Смоленская область 53
  • 51 Тюменская область 50
  • 52 Рязанская область 49
  • 53 Республика Чувашия 47
  • 54 Новгородская область 45
  • 55 Республика Дагестан 45
  • 56 Курганская область 37
  • 57 Забайкальский край 37
  • 58 Республика Бурятия 36
  • 59 Приморский край 35
  • 60 Республика Мордовия 34
  • 61 Республика Татарстан 33
  • 62 Костромская область 30
  • 63 Мурманская область 30
  • 64 Хабаровский край 30
  • 65 Кабардино-Балкарская Республика 29
  • 66 Севастополь 22
  • 67 Томская область 22
  • 68 Республика Хакасия 19
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 17
  • 70 Республика Марий Эл 16
  • 71 Амурская область 13
  • 72 Сахалинская область 12
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 12
  • 74 Карачаево-Черкесская Республика 11
  • 75 Чеченская Республика 11
  • 76 Республика Адыгея 10
  • 77 Республика Ингушетия 10
  • 78 Республика Калмыкия 9
  • 79 Камчатский край 9
  • 80 Магаданская область 2
  • 81 Еврейская автономная область 1
  • 82 Республика Алтай 1
  • 83 Республика Тыва 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 710 690 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Алтай, Республика Тыва 0,01%
  • 3. Магаданская область, Еврейская автономная область 0,02%
За последние сутки подтверждено 346 смертей:
  • Москва 59
  • Санкт-Петербург 26
  • Нижегородская область 15
  • Самарская область 15
  • Архангельская область 14
  • Свердловская область 14
  • Московская область 13
  • Краснодарский край 11
  • Красноярский край 11
  • Ростовская область 10
  • Воронежская область 9
  • Тульская область 9
  • Алтайский край 9
  • Тверская область 7
  • Ульяновская область 7
  • Иркутская область 7
  • Ленинградская область 6
  • Пермский край 6
  • Челябинская область 6
  • Ивановская область 5
  • Республика Крым 5
  • Волгоградская область 5
  • Липецкая область 4
  • Республика Коми 4
  • Псковская область 4
  • Ставропольский край 4
  • Республика Чувашия 4
  • Пензенская область 4
  • Новосибирская область 4
  • Курская область 3
  • Смоленская область 3
  • Вологодская область 3
  • Калининградская область 3
  • Республика Башкортостан 3
  • Саратовская область 3
  • Белгородская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Ярославская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Астраханская область 2
  • Севастополь 2
  • Оренбургская область 2
  • Республика Алтай 2
  • Республика Бурятия 2
  • Амурская область 2
  • Орловская область 1
  • Рязанская область 1
  • Мурманская область 1
  • Республика Дагестан 1
  • Республика Мордовия 1
  • Удмуртская Республика 1
  • Кировская область 1
  • Кемеровская область 1
  • Забайкальский край 1
  • Приморский край 1
  • Хабаровский край 1

За весь период по России умерло 105 928 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 6818 человек:
  • Москва 1089
  • Московская область 462
  • Санкт-Петербург 332
  • Самарская область 228
  • Нижегородская область 225
  • Воронежская область 220
  • Ростовская область 203
  • Республика Башкортостан 141
  • Курская область 130
  • Псковская область 126
  • Кировская область 124
  • Ульяновская область 123
  • Свердловская область 119
  • Саратовская область 115
  • Челябинская область 115
  • Архангельская область 112
  • Омская область 102
  • Красноярский край 100
  • Волгоградская область 95
  • Краснодарский край 92
  • Новгородская область 91
  • Владимирская область 90
  • Тверская область 90
  • Орловская область 89
  • Липецкая область 87
  • Брянская область 85
  • Ярославская область 84
  • Пензенская область 84
  • Калужская область 83
  • Пермский край 80
  • Калининградская область 79
  • Рязанская область 78
  • Республика Карелия 76
  • Удмуртская Республика 76
  • Тюменская область 74
  • Ленинградская область 71
  • Астраханская область 66
  • Курганская область 65
  • Тульская область 61
  • Вологодская область 59
  • Алтайский край 59
  • Республика Коми 54
  • Ханты-Мансийский автономный округ 54
  • Оренбургская область 53
  • Кемеровская область 51
  • Республика Марий Эл 42
  • Республика Северная Осетия - Алания 39
  • Республика Дагестан 37
  • Республика Чувашия 37
  • Хабаровский край 37
  • Республика Саха (Якутия) 36
  • Республика Мордовия 35
  • Иркутская область 34
  • Белгородская область 32
  • Смоленская область 31
  • Кабардино-Балкарская Республика 31
  • Республика Тыва 29
  • Тамбовская область 28
  • Ставропольский край 28
  • Амурская область 28
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 25
  • Республика Калмыкия 24
  • Томская область 19
  • Республика Бурятия 17
  • Новосибирская область 15
  • Камчатский край 15
  • Ивановская область 11
  • Карачаево-Черкесская Республика 11
  • Мурманская область 10
  • Севастополь 10
  • Приморский край 9
  • Сахалинская область 9
  • Республика Адыгея 8
  • Костромская область 7
  • Республика Крым 7
  • Магаданская область 7
  • Республика Ингушетия 4
  • Республика Алтай 4
  • Чеченская Республика 3
  • Республика Татарстан 3
  • Забайкальский край 2
  • Ненецкий автономный округ 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 333 598.

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