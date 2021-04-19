За сутки в России подтверждено 8589 случаев COVID-19 в 83 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 12,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 2279
- 2 Санкт-Петербург 692
- 3 Московская область 592
- 4 Ростовская область 237
- 5 Нижегородская область 201
- 6 Самарская область 192
- 7 Воронежская область 175
- 8 Иркутская область 148
- 9 Саратовская область 135
- 10 Красноярский край 119
- 11 Челябинская область 115
- 12 Свердловская область 109
- 13 Пермский край 103
- 14 Республика Крым 102
- 15 Волгоградская область 102
- 16 Краснодарский край 101
- 17 Республика Башкортостан 98
- 18 Пензенская область 95
- 19 Ленинградская область 90
- 20 Алтайский край 86
- 21 Ульяновская область 84
- 22 Брянская область 82
- 23 Ярославская область 82
- 24 Белгородская область 82
- 25 Тверская область 80
- 26 Курская область 77
- 27 Астраханская область 76
- 28 Республика Саха (Якутия) 75
- 29 Кировская область 75
- 30 Оренбургская область 75
- 31 Архангельская область 73
- 32 Липецкая область 71
- 33 Кемеровская область 70
- 34 Новосибирская область 70
- 35 Псковская область 69
- 36 Вологодская область 69
- 37 Тульская область 67
- 38 Тамбовская область 66
- 39 Омская область 65
- 40 Республика Карелия 64
- 41 Удмуртская Республика 63
- 42 Владимирская область 62
- 43 Ханты-Мансийский автономный округ 61
- 44 Ставропольский край 61
- 45 Ивановская область 60
- 46 Республика Коми 57
- 47 Калининградская область 56
- 48 Калужская область 55
- 49 Орловская область 53
- 50 Смоленская область 53
- 51 Тюменская область 50
- 52 Рязанская область 49
- 53 Республика Чувашия 47
- 54 Новгородская область 45
- 55 Республика Дагестан 45
- 56 Курганская область 37
- 57 Забайкальский край 37
- 58 Республика Бурятия 36
- 59 Приморский край 35
- 60 Республика Мордовия 34
- 61 Республика Татарстан 33
- 62 Костромская область 30
- 63 Мурманская область 30
- 64 Хабаровский край 30
- 65 Кабардино-Балкарская Республика 29
- 66 Севастополь 22
- 67 Томская область 22
- 68 Республика Хакасия 19
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 17
- 70 Республика Марий Эл 16
- 71 Амурская область 13
- 72 Сахалинская область 12
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 12
- 74 Карачаево-Черкесская Республика 11
- 75 Чеченская Республика 11
- 76 Республика Адыгея 10
- 77 Республика Ингушетия 10
- 78 Республика Калмыкия 9
- 79 Камчатский край 9
- 80 Магаданская область 2
- 81 Еврейская автономная область 1
- 82 Республика Алтай 1
- 83 Республика Тыва 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 710 690 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Алтай, Республика Тыва 0,01%
- 3. Магаданская область, Еврейская автономная область 0,02%
За последние сутки подтверждено 346 смертей:
- Москва 59
- Санкт-Петербург 26
- Нижегородская область 15
- Самарская область 15
- Архангельская область 14
- Свердловская область 14
- Московская область 13
- Краснодарский край 11
- Красноярский край 11
- Ростовская область 10
- Воронежская область 9
- Тульская область 9
- Алтайский край 9
- Тверская область 7
- Ульяновская область 7
- Иркутская область 7
- Ленинградская область 6
- Пермский край 6
- Челябинская область 6
- Ивановская область 5
- Республика Крым 5
- Волгоградская область 5
- Липецкая область 4
- Республика Коми 4
- Псковская область 4
- Ставропольский край 4
- Республика Чувашия 4
- Пензенская область 4
- Новосибирская область 4
- Курская область 3
- Смоленская область 3
- Вологодская область 3
- Калининградская область 3
- Республика Башкортостан 3
- Саратовская область 3
- Белгородская область 2
- Тамбовская область 2
- Ярославская область 2
- Республика Карелия 2
- Астраханская область 2
- Севастополь 2
- Оренбургская область 2
- Республика Алтай 2
- Республика Бурятия 2
- Амурская область 2
- Орловская область 1
- Рязанская область 1
- Мурманская область 1
- Республика Дагестан 1
- Республика Мордовия 1
- Удмуртская Республика 1
- Кировская область 1
- Кемеровская область 1
- Забайкальский край 1
- Приморский край 1
- Хабаровский край 1
За весь период по России умерло 105 928 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 6818 человек:
- Москва 1089
- Московская область 462
- Санкт-Петербург 332
- Самарская область 228
- Нижегородская область 225
- Воронежская область 220
- Ростовская область 203
- Республика Башкортостан 141
- Курская область 130
- Псковская область 126
- Кировская область 124
- Ульяновская область 123
- Свердловская область 119
- Саратовская область 115
- Челябинская область 115
- Архангельская область 112
- Омская область 102
- Красноярский край 100
- Волгоградская область 95
- Краснодарский край 92
- Новгородская область 91
- Владимирская область 90
- Тверская область 90
- Орловская область 89
- Липецкая область 87
- Брянская область 85
- Ярославская область 84
- Пензенская область 84
- Калужская область 83
- Пермский край 80
- Калининградская область 79
- Рязанская область 78
- Республика Карелия 76
- Удмуртская Республика 76
- Тюменская область 74
- Ленинградская область 71
- Астраханская область 66
- Курганская область 65
- Тульская область 61
- Вологодская область 59
- Алтайский край 59
- Республика Коми 54
- Ханты-Мансийский автономный округ 54
- Оренбургская область 53
- Кемеровская область 51
- Республика Марий Эл 42
- Республика Северная Осетия - Алания 39
- Республика Дагестан 37
- Республика Чувашия 37
- Хабаровский край 37
- Республика Саха (Якутия) 36
- Республика Мордовия 35
- Иркутская область 34
- Белгородская область 32
- Смоленская область 31
- Кабардино-Балкарская Республика 31
- Республика Тыва 29
- Тамбовская область 28
- Ставропольский край 28
- Амурская область 28
- Ямало-Ненецкий автономный округ 25
- Республика Калмыкия 24
- Томская область 19
- Республика Бурятия 17
- Новосибирская область 15
- Камчатский край 15
- Ивановская область 11
- Карачаево-Черкесская Республика 11
- Мурманская область 10
- Севастополь 10
- Приморский край 9
- Сахалинская область 9
- Республика Адыгея 8
- Костромская область 7
- Республика Крым 7
- Магаданская область 7
- Республика Ингушетия 4
- Республика Алтай 4
- Чеченская Республика 3
- Республика Татарстан 3
- Забайкальский край 2
- Ненецкий автономный округ 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 333 598.