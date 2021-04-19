Зачем будущему педагогу конкурс для инженеров

Педагогические специальности - среди рекордсменов по количеству бюджетных мест в вузах: всего на новый учебный год будущим учителям их выделено почти 76 тысяч. Это на 15 процентов больше, чем раньше. Что ждет абитуриентов педвузов и как подготовку педагогов меняет цифра? На вопросы "РГ" отвечает ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко.

Игорь Михайлович, что нового ждет ваших абитуриентов?

Игорь Реморенко: Не только наших - всех. Новые правила приема разрешают подать заявление на гораздо большее число направлений в рамках одного вуза - от двух до десяти. Раньше - не более трех. Сама такая возможность - большой плюс. Многое будет зависеть от того, как вузы обустроят свои электронные сервисы приема документов, личные кабинеты абитуриентов. Насколько они логичны и удобны. Сейчас это имеет критическое значение для поступающих.

Какие направления в топе у будущих педагогов?

Игорь Реморенко: Традиционно популярны иностранный язык, история, филология. Всегда востребовано все, что связано со специальным образованием детей с нарушениями или ограниченными возможностями здоровья. Спорт, математика, биология.

Мы отмечаем тенденцию: в учителя физики, биологии, химии директора школ предпочитают брать наших магистров, которые пришли из профильных бакалавриатов непедагогических вузов. То есть у бакалавра-физика, прошедшего педагогическую магистратуру, шансов устроиться на работу учителем больше.

Журнал Forbes включил ваш вуз в сотню университетов для будущей элиты. Профессия педагога становится элитной?

Игорь Реморенко: Думаю, здесь речь не только о педагогах. Сейчас во всем мире педагогические вузы трансформируются. Возьмем, например, Китай. На самом деле там уже нет педагогических университетов. Там это называется normal (англ. "нормальный") - вузы, которые особый акцент в своих исследованиях делают на образовательные технологии. Тренд: вузы готовят специалистов не только "под школу", а в целом для работы с людьми.

Целевая аудитория педвузов - это и будущие специалисты разных гуманитарных сфер: филологи, журналисты. И частично даже те, кто будет работать в здравоохранении - продвигать практики здорового образа жизни, заботы о здоровье и пр. Если мыслить так, то у педагогических вузов большое будущее.

Чему сегодня нужно учить будущих педагогов?

Игорь Реморенко: Всему. Надо давать студентам все время пробовать себя в разных профессиональных направлениях. Сейчас очень популярны олимпиады "Я профессионал", есть много других соревнований. Например, некоторые студенты МГПУ участвуют в олимпиаде для инженеров, и вот только что мне сообщили: ребята прошли в финал. И это очень правильно.

Мы открыли отдельный центр сертификации квалификаций. Там наши студенты под руководством старших экспертов дают уроки. В качестве учеников обычно - студенты колледжей. Каждый урок тщательно оценивается. Студенты могут их пересматривать и исправлять недостатки.

Как цифра меняет педагогику?

Игорь Реморенко: Она освобождает руки и время. У московских учителей для этого есть "Московская электронная школа" (МЭШ) - система, где учителя оставляют цифровые "следы" своих уроков. И это в корне меняет сам подход к преподаванию. Уже нет единой методики: молодой педагог может зайти в МЭШ и подсмотреть, что и как уже делали другие учителя, что-то позаимствовать, придумать свой план урока.

Сейчас МЭШ обновилась. Теперь, если учитель планирует программу работы на год (такой сервис разворачивается в полной мере), любую тему урока, любое занятие, любой крупный блок он может привязать к тематическому "каркасу". Все дополнительные материалы, включая контрольные и домашние задания, учитель сможет посмотреть без лишних действий: они будут видны автоматически из общего банка данных по выбранной тематике.

Подписан закон о просветительской деятельности. Как, на ваш взгляд, он скажется, на работе педагогов?

Игорь Реморенко: В целом "просветительская деятельность" - новое понятие, его никогда не было в российском законодательстве. Обучение, воспитание и образование - были, а просветительство - нет.

Тренд: педвузы готовят специалистов не только "под школу", а в целом для работы с людьми

Сейчас важно дождаться подзаконных актов - они должны появиться летом. В законе, в частности, говорится, что перечень организаций, которым можно консультировать учителей, будет утверждаться отдельным актом. О чем тут речь? О вузах, о курсах повышения квалификации? Видимо, одной лицензии на образовательную деятельность теперь недостаточно, нужно будет попасть в перечень.

У вас есть личные странички во многих соцсетях, вы пишете о том, что волнует, лично отвечаете на комментарии. Почему для вас это важно?

Игорь Реморенко: Это хороший источник обратной связи. Помогает понять, эффективно или нет ты работаешь.