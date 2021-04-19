Захарова: РФ теперь будет оценивать не слова, а действия США

В отношениях с США российская сторона отныне будет оценивать не заявления, а конкретные шаги и действия Вашингтона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

"Вопрос не в тональности. Вопрос в том, что сейчас, как об этом говорило руководство нашей страны, мы исключительно реалистично анализируем не столько заявления, сколько конкретные шаги и действия наших американских коллег", - отметила дипломат. По ее словам, "более анализировать слова, ожидать что-то, что должно вытекать из заявлений или обещаний, никто не будет". Оценивать Москва теперь будет исключительно конкретные шаги и действия.

Захарова напомнила, что США своими заявлениями по России часто противоречат сами себе. "Вы помните, как различные представители Вашингтона говорили то о взаимодействии и сотрудничестве, то о недопустимости отношений с Россией, то о проведении встреч", - отметила она. На деле же принимаются антироссийские санкции.

Более того, именно Вашингтон, по словам Захаровой, стоит за волной объявлений российских дипломатов "персонами нон грата". "Цепная реакция, которая началась по западным странам, это все хорошо отработанный сценарий", - отметила представитель МИД РФ.