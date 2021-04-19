США и Чехии запретили принимать на работу в свои посольства граждан РФ

Москва запретила США и Чехии принимать на работу в свои посольства граждан РФ. Таким образом, эти страны лишились возможности вербовать россиян. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"И в отношении Соединенных Штатов Америки, и в отношении Чехии было принято решение о том, что более они не смогут набирать в сотрудники посольств граждан нашей страны", - сообщила Захарова. По ее словам, работа диппредставительства Чехии в Москве была организована во многом за счет российских граждан.

Что касается США, то дипломат обратила внимание на "очень интересную деталь, которую очень многие упускают из вида"​​​. "Дело в том, что, когда американцы нанимают среди граждан той страны, где открыто их посольство, в состав своего коллектива, они сразу ставят такое условие-предложение в виде выдачи вида на жительства, а потом и выдачи гражданства. В сочетании с зарплатой, выплатой бонусов, это можно квалифицировать в том числе как элемент вербовочной работы, интересной и гибкой", - отметила Захарова.

Решение о запрете на найм российских граждан было принято в качестве одной из мер в ответ на высылку США и Чехией российских дипломатов.