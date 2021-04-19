Запрет на экспорт топлива остановит рост цен на АЗС

Запрет на экспорт топлива из России может остановить рост цен на АЗС, но не решит проблемы с рентабельностью производства бензина и едва ли будет действенен в долгосрочном периоде. Мера позволит правительству успокоить рынок, а в это время начнет работать обновленный демпфирующий механизм, который должен снять ценовое напряжение.

По словам вице-премьера Александра Новака, запрет на экспорт ряда нефтепродуктов, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке, сейчас обсуждается в правительстве, наряду с увеличением нормативов продажи бензина на бирже до 15% от объемов его производства. В минэнерго концептуально поддерживают введение временных ограничений на поставки бензина за границу.

Запрет на экспорт топлива заставит все объемы производимого бензина продавать на внутреннем рынке

Запрет экспорта, как и увеличение биржевых продаж, напрямую на стоимость топлива не влияют, но эти меры приведут к росту предложения бензина на внутреннем рынке и должны оказать давление на цены. Подорожание топлива пытаются сдерживать, создавая искусственный профицит бензина на внутреннем рынке.

Кроме этого, запрет на экспорт окажется серьезной демонстрацией решимости правительства идти до конца в деле сдерживания роста розничных цен на топливо. Нефтяным компаниям уже обещали применить эту меру. Впервые запрет угрожали ввести в 2018 году, и этого оказалось достаточно, чтобы шторм на топливном рынке спал. Но сейчас ситуация сложилась немного иная, рост экспортных поставок бензина за границу с начала года совсем незначительный, а товарные запасы бензина в стране уже превысили 1,7 млн тонн.

"У нас нет проблем с наполнением внутреннего рынка, лишь 10% от производимых на российских заводах бензинов отправляются за рубеж", - говорит замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его мнению, речь идет не о уже запланированном запрете экспорта, а просто о самом факте возможности введения такой меры. Но в текущих условиях это не даст никакого результата. У государства уже есть отработанные механизмы регулирования поставок на внутренний рынок. Это накопление запасов, нормы поставок нефтепродуктов на биржу и демпфирующий механизм. Проблема роста цен проистекает из низкого курса рубля по отношению к доллару, и увеличения налоговой нагрузки, считает эксперт.

Аналогичного взгляда придерживается руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов, который уверен, что ограничительные меры, такие как запрет экспорта бензина, являются нерыночными механизмами и не желательны для экономики. Проблемы дефицита бензина в РФ нет, есть вопрос низкой рентабельности реализации в условиях политики сдерживания розничных цен, подчеркнул Усов.

Кроме этого, если запрет будет введен, то он может иметь и негативные последствия для некоторых нефтеперерабатывающих предприятий, которые изначально ориентированы на экспорт, например, НПЗ в Ленинградской, Рязанской и Нижегородской области. Потеряет в доходах от экспорта и бюджет. В 2020 году экспортная пошлина на нефтепродукты принесла в казну 256,4 млрд рублей.

"За скобками также можно оставить вопрос об исполнении контрактных обязательств перед иностранными покупателями, который неминуемо возникнет в случае запрета на вывоз нефтепродуктов", - говорит Александр Фролов. По его мнению, введение запрета на экспорт будет признанием ошибочности нового витка большого налогового маневра (снижения до нуля экспортной пошлины на нефть и рост налога на добычу полезных ископаемых).

Тем временем

Цены на нефть могут вырасти до 74 долларов за баррель из-за сокращения ее общемировых запасов в хранилищах, сообщает Bloomberg, цитируя экспертов Citigroup и Международного энергетического агентства (IEA).

В феврале этого года запасы нефти превышали средние за пять лет всего на 57 млн баррелей, в то время как прошлым летом излишки составляли 249 млн. Рекордная заполненность нефтехранилищ стала одной из главных причин падения котировок барреля в пандемию. Сейчас в США объем запасов сократился почти до уровня 2018 года. Большие запасы нефти сохранились только в Китае - крупнейшем импортере "черного золота", а в развитых странах они уже вернулись к среднему уровню за последние пять лет, констатируют в Citigroup.

Рост цен на нефть спровоцирует увеличение стоимости автомобильного топлива в Европе, что в свою очередь окажет некоторое давление на внутренний рынок России, поскольку возрастет привлекательность поставок бензина за границу. Негативный эффект от этого должен частично нивелировать демпфирующий механизм, новые параметры которого заработают с 1 мая этого года.