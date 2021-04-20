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20.04.2021 05:37
Рубрика: Происшествия

Адвокат предупредил о мошенниках с "бесплатной" юридической помощью

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Звонящие на номера россиян мошенники выдают себя за юристов и предлагают бесплатную юридическую помощь. Но все, что им нужно - это ваши деньги. Их попросят уже в офисе, объяснил адвокат Андрей Князев.

Фото: iStock
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Он подчеркнул, что не всегда звонят злоумышленники. Насторожиться стоит в том случае, если собеседник очень настойчив и подталкивает к каким-либо действиям. Например, приглашает туда, где у мошенников будет больше шансов вас, грубо говоря, облапошить. Там перед жертвой могут разыграть целый спектакль. "На месте молодая девушка скажет вам одну сумму, а потом выйдет седой старичок и скажет, что лично для вас есть специальное предложение с более низкой ценой", - привел конкретный пример Князев. В интервью радио Sputnik он назвал и способ, как не стать жертвой мошенников: нужно просто положить трубку.

Стоит отметить, что бесплатная помощь адвокатов действительно положена в некоторых случаях. Например, когда речь идет о пенсиях или о трудоустройства беременных женщин. Но эти категории дел строго ограничены. "Если ты пенсионер или просто пожилой человек, то тебя во всех делах не должны обслуживать бесплатно", - добавил Князев.

Происшествия Преступления Криминал Бесплатная юридическая помощь

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