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Антологию Финчера "Любовь. Смерть. Роботы" продлили на третий сезон

Новости
    20.04.2021, 11:27
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Две хорошие новости дуплетом: параллельно с официальной публикацией трейлера второго сезона сериала-антологии Дэвида Финчера "Любовь. Смерть. Роботы" появилась информация о продлении шоу на третий сезон. То есть еще до премьеры второго, которая состоится 14 мая. Об этом сообщил /Film. Уточняя: во втором сезоне будет значительно меньше серий, чем в стартовом, - восемь.

Фото: twitter.com/ DOTA2
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Как поясняется, Netflix планировал перестать томить поклонников и выпустить продолжение шоу побыстрее, поэтому сократил количество эпизодов в нем. В третьем также намечено восемь серий.

Кроме того, издание дает полный расклад второго сезона. А именно - имена режиссеров, а также названия рассказов и комиксов, положенных в основу сценариев эпизодов.

Среди них - "Утонувший великан" Балларда в постановке Тима Миллера (режиссер "Дэдпула" и сопродюсер антологии). Life Hutch Харлана Эллисона (входит в цикл Earth-Kyba War) - его поставит Алекс Бити, работавший на "Дэдпуле" и "Кунг-фу Панде". The Tall Grass Джо Лансдэйла из антологии хоррора и темного фэнтези 2013 года - им займется Саймон Отто (франшиза "Как приручить дракона"). Snow in the Desert Нила Эшера. Жесточайший "Хлоп-отряд" мастера биопанка Паоло Бачигалупи - в постановке Дженнифер Ю Нельсон (сериал "Спаун" и франшиза "Кунг-фу Панда").

Работы над третьим сезоном уже в разгаре. Его релиз состоится в 2022 году.

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