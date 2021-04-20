Apple выпустила новый iPhone

Компания Apple на презентации 20 февраля анонсировала новый iPhone 12 в корпусе фиолетового цвета.

Фото: Apple

Технические характеристики девайса не отличаются от модели iPhone 12, представленной в сентябре 2020 года. Прием предварительных заказов на фиолетовый айфон стартует 23 апреля, в свободной продаже новинка появится 30 апреля.

Также в фиолетовом цвете стал доступен iPhone 12 mini, технические характеристики не изменились. iPhone 12 доступен по цене от 79990 рублей, версия mini - от 69990 рублей.

Также на презентации были показаны компьютер iMac с новым процессором Apple M1 и метки AirTag для поиска вещей. Стоимость одной метки, местонахождение которой можно отследить в приложении "Локатор", составит 2990 рублей, дата продаж пока не объявлена.