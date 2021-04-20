Арслан Крымчурин в свои восемь с небольшим лет уже стал звездой полнометражного кино, сыграв главную роль в фильме Александра Галибина "Сестренка". Картина снята по повести Мустая Карима. Действие разворачивается в годы Великой Отечественной. В башкирскую деревню привозят украинскую девочку Оксану, которую нашли в разоренном фашистами доме. Ее отношения с названным братом Ямилем и другими детьми сначала складываются непросто. Но мальчик выполняет наказ отца-фронтовика и заботится о девочке как о родной сестренке...

В прошлом году актерскую работу Арслана Крымчурина в фильме "Сестренка" жюри "Дубль Дв@" отметило спецдипломом. Фото: wdsspr

В прошлом году актерскую работу Арслана спецдипломом отметило жюри онлайн-кинофестиваля "Дубль дв@"-2020. Фильм получил множество других наград.

После фильма твоя жизнь сильно изменилась?

Арслан Крымчурин: Жизнь действительно изменилась, но только в хорошую сторону. Третий год ездим по стране с кинопоказами. Вот скоро поеду в "Артек", а потом в Махачкалу, Дербент, Каспийск. Часто приходится пропускать учебу. На улице иногда узнают, фотографируются со мной. А еще я стал лучше говорить по-башкирски, ведь на съемках целый месяц разговаривал только на нем.

До начала съемок ты читал повесть "Радость нашего дома", по которой сняли "Сестренку"?

Арслан Крымчурин: Нет. Прочитал только после выхода фильма. Наверное, это хорошо: книга и фильм сильно различаются. Если бы снимали полностью по книге, меня должен был гусь покусать. Сначала эту сцену хотели оставить: даже сделали мой манекен, но затем из-за сложностей решили отказаться. А еще я должен был пораниться ветками до крови, когда бежал за башмачком к реке. И плыть за ним на лодке, но решили, что лучше обойтись без нее.

На съемках сильно волновался? Когда успевал учить слова?

Арслан Крымчурин: Больше всего волновался в первые дни съемок. Текст учил вечером и ночью, репетировал с бабушкой, иногда утром пораньше вставал и доучивал. Потом привык, стало легче. Иногда с первого дубля даже удавалось записать сцену. Хотя бывали и фейлы (ред: неудачи): все идет хорошо, отлично получается, и тут поезд проезжает...

С киношной сестренкой сразу подружились?

Арслан Крымчурин: Марта стала для меня как настоящая сестра. Мы и сейчас продолжаем общаться по телефону. Когда в Москву прилетаем, первым делом к ней едем, а когда ее семья бывает в Уфе, заезжает к нам.

Сколько раз ты смотрел "Сестренку"?

Арслан Крымчурин: Впервые увидел фильм на показе в Санкт-Петербурге. И разревелся. После этого смотрел еще раз 40, но первые десять - все равно плакал.

На что потратил гонорар?

Арслан Крымчурин: Отдал родителям. Мы купили компьютер, принтер и другие вещи для нас с сестренкой Алтынай. Еще выступаю в качестве ведущего на мероприятиях. Скоро начну сниматься в фильме Булата Юсупова "Дневник поэта" в роли Рами Гарипова.

Не устал еще от съемок? Кем планируешь стать, когда вырастешь?

Арслан Крымчурин: Сниматься не устал, это интересно. Я занимаюсь хип-хопом и увлекаюсь скоростной сборкой кубика Рубика. Хочу стать актером, режиссером и открыть собственную кинокомпанию.