Австрия откажется от ископаемых источников энергии к 2040 году

Австрийское правительство планирует превратить страну в климатически нейтральное государство к 2040 году. К тому времени в системах отопления, в двигателях легковых и грузовых автомобилей и при производстве электроэнергии не будут использоваться ископаемые виды топлива, такие как уголь, нефть или природный газ.

В понедельник состоялось заседание представителей министерства окружающей среды и финансов с руководителями земель. Принято решение провести реформы в два этапа. Уголь и нефть разрешат использовать для отопления помещений только до 2035 года. Уже в 2022 году при замене системы отопления на угле или мазуте должно быть установлено экологически чистое оборудование. С 2025 года угольные и масляные котлы в существующих зданиях, достигших определенного возраста, должны быть заменены, пишет газета Kurier.

Второй этап предусматривает поэтапный отказ от использования газа в отоплении помещений к 2040 году. Это аналогично поэтапному плану по углю и нефти и включает запрет на установку газовых систем отопления в новостройках с 2025 года.

"Для поэтапного отказа от ископаемых источников энергии планируется привлечь более 4,5 миллиарда евро инвестиций и создать около 64 тысяч рабочих мест, безопасных для климата", - заявила министр окружающей среды Леонора Гевесслер ("зеленые").

По ее словам, в Австрии более полумиллиона домохозяйств все еще отапливаются нефтью и около 1 миллиона - газом. Правительство в течение двух лет выделит 650 миллионов евро в виде субсидий на замену отопительных систем и реконструкцию зданий. Дополнительно 100 миллионов евро предоставят для домашних хозяйств с низким уровнем доходов.

Соглашение между федеральным правительством и землями о постепенном отказе от систем отопления на ископаемом топливе является "шагом в правильном направлении", но недостаточно быстрым для экологов, отметил пресс-секретарь Всемирного фонда в защиту дикой природы (WWF) Карл Шелман. Однако параллельно необходимо экономить энергию. Безвредной для природы бытовой энергии будет достаточно только в том случае, если энергопотребление зданий будет значительно снижаться. Следует также предотвратить разрастание городов и тем самым снизить эмиссию углекислого газа транспортными средствами.