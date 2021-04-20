Байден "вынес свой вердикт" по делу Шовина до решения присяжных

Пока Америка замерла в ожидании вердикта присяжных по делу бывшего офицера полиции Миннеаполиса Дерека Шовина, обвиняемого в смерти афроамериканца Джорджа Флойда в мае прошлого года, президент Байден заявил во вторник, что он "молился" о признании его виновным в суде.

Хотя Белый дом стремился преуменьшить значение заявлений президента во второй половине дня, они, тем не менее, представляли собой одни из самых категоричных и неоднозначных комментариев, которые нынешний глава Белого дома высказал по делу Шовина с момента начала судебного процесса в конце марта, отмечает Politico.

Беседуя с репортерами в Белом доме, президент обсудил свой звонок в понедельник семье Джорджа Флойда. "Я могу только представить, какое давление и беспокойство они испытывают, поэтому я дождался, пока присяжные будут изолированы, и позвонил (семье Флойда)", - пояснил Байден.

Брат Флойда, Филониза Флойд, сказал в интервью NBC News во вторник, что президент действительно звонил семье в понедельник после того, как присяжные приступили к рассмотрению дела. "Он знает, каково это потерять члена семьи, и он знает процесс того, через что мы проходим, - сказал Филониза Флойд в эфире телеканала. - Он просто дал нам понять, что молился за нас и надеется, что все будет хорошо".

Вердикт по делу Шовена может быть вынесен в самое ближайшее время. Бывшему офицеру предъявлено обвинение по трем статьям: убийство второй степени, убийство третьей степени и непредумышленное убийство второй степени. Максимальное наказание за самое серьезное обвинение - 40 лет.

Байден позвонил семье Флойда в прошлом году - вскоре после его смерти, которая наступила во время президентской избирательной кампании 2020 года, а затем тогдашний кандидат в президенты поехал в Хьюстон, чтобы встретиться с семьей убитого и выразить ей соболезнования, напоминает Fox News.

Столь резкая и категоричная оценка высшего выборного должностного лица Америки прозвучала на следующее утро после того, как судья по делу Шовина призвал "политиков замолчать". В понедельник Питер Кэхилл заявил: он хотел бы, чтобы избранные должностные лица перестали ссылаться на это дело "особенно неуважительно по отношению к верховенству закона", чтобы позволить судебному процессу развиваться так, как задумано. Судья Кэхилл имел в виду противоречивые комментарии, высказанные в минувшие выходные конгрессменом-демократом Максин Уотерс, которая призвала протестующих в Миннесоте "оставаться на улице" и "вести себя более агрессивно", если Шовин не будет признан виновным.

Комментарии Байдена вызвали критику со стороны некоторых экспертов и политиков, в том числе бывшего советника Трампа Дженны Эллис, которая разметила в Twitter снимок Байдена, снабдив его комментарием: "Покойся с процессуальными нормами".

По информации Associated Press, администрация Байдена взвешивает, как отнестись к предстоящему приговору по делу Шовина, в том числе рассматривает вопрос о том, следует ли президенту Джо Байдену обратиться к нации и направить ли в Миннесоту специальных представителей министерства юстиции для возможной подачи апелляции. Об этом сообщили агентству источники в американской администрации.

Белый дом, отметили источники, "настороженно следит за ходом судебного процесса в Миннеаполисе" и готовится к возможности беспорядков, если на суде не будет вынесен обвинительный приговор. Байден также может обратиться к нации после вынесения приговора, заявили источники в Белом доме.

Сам вердикт присяжных и его последствия, отметили аналитики, станут испытанием для Байдена, который, с одной стороны, обещал помощь в борьбе с произволом полиции афроамериканцам, которые поддержали его в большом количестве в прошлом году после протестов, охвативших страну после смерти Флойда. С другой стороны, он также долгое время представлял себя союзником полиции, которая испытывает трудные времена и находится под давлением общественности после ряда громких инцидентов.

Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки тем временем заявила, что в Белом доме велся "целый ряд разговоров" о подготовке к предстоящему приговору, и добавила: "Наша цель - обеспечить пространство для мирных протестов". "Конечно, мы дадим присяжным возможность обсудить это дело и дождемся вынесения вердикта, прежде чем говорить больше о наших обязательствах", - сказала Псаки.

Напомним, что в понедельник стороны защиты и обвинения представили заключительные аргументы на самом скандальном процессе последних лет в США по громкому делу, вызвавшему большой резонанс в Америке и во всем мире, которое спровоцировало массовые протестные акции движения афроамериканцев BLM. Джордж Флойд, человек с богатой криминальной историей, закованный в наручники, скончался 25 мая после того, как старший офицер патрульной группы Дерек Шовин почти на десять минут прижал колено к его шее. Флойд сумел сказать, что он не может дышать, и умолял о пощаде, в то время как очевидцы просили офицера остановиться.

Слушания в понедельник вечером закончились тем, что судья Питер Кэхилл проинструктировал присяжных, среди которых находится шесть белых и шесть чернокожих, включая девятерых женщин, о необходимости следования закону и отправил их за пределы зала суда в изолированный отель. Присяжным может потребоваться несколько дней, чтобы решить, признать ли виновным бывшего офицера полиции Миннеаполиса. Города по всей стране готовятся к протестам, независимо от того, решат ли присяжные признать Шовина виновным или оправдать его по обвинениям в убийстве и непредумышленном убийстве. В Миннеаполис, где проходит процесс, стянуты дополнительные силы Национальной гвардии.

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