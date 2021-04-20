"Бавария" отказалась от участия в Суперлиге

Мюнхенская "Бавария" официально объявила о том, что клуб не поддерживает Суперлигу и не планирует участие в этом турнире. Об этом заявил председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге. Он отметил, что мюнхенский клуб считает лучшим клубным соревнованием в мира Лигу чемпионов и будет выступать там.

"Заявляю, что "Бавария" не будет принимать участия в Суперлиге. Наш клуб солидарен с бундеслигой. Для нас всегда было и остается большим удовольствием иметь возможность играть и представлять Германию в Лиге чемпионов. Мы с любовью вспоминаем нашу победу в Лиссабоне в 2020 году. Для "Баварии" Лига чемпионов - лучшее клубное соревнование в мире", - цитирует его слова сайт клуба.

Президент клуба Герберт Хайнер добавил, что болельщики "Баварии" отвергают Суперлигу и выразил готовность продолжать совместно с УЕФА работать над улучшением и развитием Лиги чемпионов.

Помимо "Баварии" отказались от участия в Суперлиге еще несколько немецких клубов, включая дортмундскую "Боруссию" и "Лейпциг".