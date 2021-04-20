Бразильцы боятся прививаться вакциной AstraZeneca

"Я был на пунктах вакцинации, и медперсонал рассказал мне, что перед тем как привиться люди интересуются, какой препарат им будут колоть - Coronavac или AstraZeneca. Если им говорят, что AstraZeneca, они отказываются", - обрисовал ситуацию секретарь по вопросам здравоохранения федерального округа Осней Окумото.

Проблемы возникли у региональных властей, когда подошла очередь вакцинировать от коронавируса население в возрасте 64-65 лет. За первые три дня из 40 тысяч людей этой возрастной группы только 22,7 тысячи получили первую дозу препарата. Ранее при вакцинации жителей более старшего возраста подобных ситуаций не возникало.

Окумото пояснил, что за время прививочной кампании в Бразилиа, в рамках которой первую дозу вакцины уже получили более 367 тысяч жителей федерального округа, зафиксировано 1 495 случаев выявления побочных эффектов, из которых только 500 приходятся на препарат производства AstraZeneca. Среди них головная и мышечная боли, повышение температуры, боль или покраснение в области укола и диарея.

За три месяца действия Национального плана иммунизации населения от коронавируса в Бразилии первую дозу вакцины получили 26,7 миллиона человек - более 12 процентов населения страны. В настоящее время здесь применяются только два препарата: китайский Coronavac и англо-шведский Covishield.