Британцы выпили за выходные 2 миллиона литров пива

Британцы устали от карантина в связи с коронавирусом. После снятия ограничений свыше двух с половиной миллионов человек устремились в кафе и пабы. Только за минувшие выходные граждане выпили рекордные 2 миллиона литров пива, пишет газета The Sun.

По всей стране алкоголь продавали порядка 50 тысяч пабов и баров. Граждане, жаждущие развлечений, потратили в выходные на спиртное свыше 360 миллионов евро. В Лондонском районе Сохо жители устроили грандиозную вечеринку с распитием пива. Настроение собравшимся поднял танцующий полицейский.

Пивовары на острове работали не покладая рук. Они прилагали усилия, чтобы удовлетворить растущий спрос. В пабы доставили 5 миллионов литров пива, чтобы люди утолили жажду. Пиво остается любимым напитком британцев. В 2018 году в стране открылись 100 новых пивоваренных заводов, общее число которых достигло 2530.

Несмотря на всю эйфорию, власти призывает к здравому смыслу. "Важно, чтобы все играли по правилам. Надо избегать дальнейших блокировок или ограничений. Иначе похмелье от коронавируса будет тяжелым", - цитирует The Sun заместителя комиссара Лондонской полиции Джейн Коннорс.