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20.04.2021 16:04
Рубрика: Экономика

ЦБ отметил снижение достаточности капитала банка "Восточный"

Текст: Игорь Зубков

Банк России сообщил о снижении значения норматива достаточности базового капитала банка "Восточный" ниже минимально необходимого уровня в период с 6 по 11 марта.

Фото: РИА Новости
Банк России может снова повысить ключевую ставку

В апреле "Восточный", которого раздирал конфликт ключевых акционеров, приобрел Совкомбанк. Совладелец и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский заявил о докапитализации "Восточного" на 7 млрд рублей, она должна стать первым шагом по укреплению его финансового положения.

"Капитал снизился в процессе работы банка до сделки с Совкомбанком и до докапитализации, - сообщил Хотимский (его слова передала пресс-служба банка). - С учетом того, что в марте была списана часть номинала, а в апреле Совкомбанк пополнил капитал "Восточного", необходимости в дополнительном списании нет".

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