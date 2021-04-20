ЦБ отметил снижение достаточности капитала банка "Восточный"

Банк России сообщил о снижении значения норматива достаточности базового капитала банка "Восточный" ниже минимально необходимого уровня в период с 6 по 11 марта.

В апреле "Восточный", которого раздирал конфликт ключевых акционеров, приобрел Совкомбанк. Совладелец и первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский заявил о докапитализации "Восточного" на 7 млрд рублей, она должна стать первым шагом по укреплению его финансового положения.

"Капитал снизился в процессе работы банка до сделки с Совкомбанком и до докапитализации, - сообщил Хотимский (его слова передала пресс-служба банка). - С учетом того, что в марте была списана часть номинала, а в апреле Совкомбанк пополнил капитал "Восточного", необходимости в дополнительном списании нет".