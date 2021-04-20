Цена нефти Brent поднялась выше 68 долларов за баррель впервые с марта

Цена нефти марки Brent превысила 68 долларов за баррель впервые с 18 марта этого года, североамериканский сорт WTI стоит выше 64 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Росту нефтяных котировок способствует ослабление доллара и снижение запасов нефти в мире. На прошлой неделе только в хранилищах США они уменьшились на 5,9 млн баррелей, и ожидается, что их сокращение продолжится. В марте мировое потребление нефти превысило ее добычу на 2,5 млн баррелей в сутки, и пока сделка ОПЕК+, сохраняется в действующих условиях (до начала мая), этот разрыв может постепенно увеличиваться.

Также цены на нефть подтолкнула вверх информация о временных трудностях с поставками нефти из Ливии из-за разногласий государственной нефтяной компании National Oil Corp и центрального банка страны. Экспорт из Ливии может сократиться на 280 тысяч баррелей в сутки, а добыча упасть ниже одного миллиона баррелей в день.

При этом опасения нефтяного рынка вызывает рост выявленных случаев заражения коронавирусом в некоторых странах, например в Индии, третьей стране в мире по объемам потребления нефти, на фоне чего с начала мая участники ОПЕК+ начнут наращивать добычу. Суммарно с мая по конец июля рост производства составит более двух миллионов баррелей в сутки.