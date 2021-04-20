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Возможности подвезли
В течение полугода пассажиры смогут получать исчерпывающую информацию по интересующим их вопросам, просканировав QR-коды. Впрочем, и сами "Вагоны возможностей" могут рассказать много нового.
На станции "Студенческая" поезд метро традиционно заполняет молодежь. Я захожу в синий вагон, посвященный нацпроекту "Образование". "Топ-5 профессий будущего" на стене вагона вызывает оживленный спор: инженер 3D-печати, архитектор живых систем, онлайн-терапевт, биофармаколог, специалист по кибербезопасности. А где юристы?
Среди любопытных фактов о детских технопарках, вроде знаменитого "Кванториума", о результатах ЕГЭ в период пандемии и масштабном конкурсе для молодых новаторов есть оформленные в форме "вопрос-ответ" советы. Как записать ребенка на дополнительные занятия, какие из них доступны в сельской местности? И другие. "Сохранила себе адрес портала растимдетей.рф, думаю, там много полезного, - говорит Лилия, молодая мама троих детей. - Вообще я не первый раз попадаю в этот поезд, но тогда ехала в другом вагоне - специально села в тот, что посвящен созданию семьи". В вагоне "Образование" Лиля сохранила и ссылки на ресурсы, которые размещены в форме QR-кодов. Обещает внимательно изучить.
Самый яркий, красный вагон новосибирского поезда посвящен нацпроекту "Здравоохранение", и здесь, пожалуй, сосредоточен максимум самых полезных для любого человека советов. Полный мужчина в самом расцвете лет, заметно смущаясь, искоса читает о том, как измерить индекс массы тела. Молодая девушка рассматривает инфографику: как распознать у человека инсульт и вовремя помочь.
Но основное внимание привлекает список полезных для тела и сердца упражнений, а еще пять шагов отказа от никотина. "Я сам спортсмен, тренер по боксу, и, конечно, за любую агитацию здорового образа жизни", - говорит один из пассажиров Александр Смирнов.
Бизнес познается в цене
"Нацпроект, в котором нам довелось участвовать, суперпрограмма, - объяснила директор предприятия Наталья Шумечкова. - В первую очередь это кредит под один процент. Фабрика уже модернизирована на 65 процентов. И еще надо заменить треть оборудования".
Второй "плюс", продолжает директор, удалось привлечь высококлассных специалистов, которые дали рекомендации по бизнесу. "Работа таких аналитиков стоит очень дорого, а для нас сделали бесплатно. - Нам и раньше хотелось работать по-новому, но не всегда было понятно, как это делать".
Специалисты Федерального центра компетенций помогли исключить потери времени. Поработали с логистикой и сократили количество транспорта, а значит, сэкономили на ГСМ и запчастях. Распределили людей с большей пользой. В итоге удалось поднять производительность труда на 11 процентов. Все это вместе и дало пять миллионов экономии. Появилась возможность поднять зарплату.
Стал участником нацпроекта "Производительность труда" и Богатовский маслоэкстракционный завод из Самарской области. Он занимается переработкой семян подсолнечника, сои и рапса. Налажены поставки в Китай, Афганистан и Казахстан. Но предприятие прежде всего планирует увеличить поставки на внутренний рынок. И это вполне по силам. Выработка подсолнечного масла выросла в 1,5 раза.
А компания "Заинский сахар" из Татарстана всего за шесть месяцев подняла выработку сахара-песка на 10 процентов. И теперь за сезон может производить его на 20 тысяч тонн больше. Есть успехи и на птицефабрике "Волжская" из Волгоградской области.
Специалисты центра компетенций сначала изучили, как на предприятии организован процесс, и нашли потери во времени. Оказалось, что сотрудники неправильно располагались. Кроме того, потребовалось оптимизировать скопление запасов продукции. "Для себя мы определили, что повышение производительности труда - это наш путь, - рассказала заместитель гендиректора "Волжской" Елизавета Хрищатая. - Сотрудники прошли обучение. И мы ввели изменения по участкам".
Чем больше предприятий присоединится к нацпроекту "Производительность труда", говорят эксперты, тем ощутимее будет эффект для конечного потребителя. Экономические успехи компаний помогают держать в узде цены на социально значимую продукцию.
"Тотошка" с испытательным сроком
В рамках национального проекта "Демография" идет обновление центров занятости населения. Они становятся современными государственными кадровыми агентствами.
На базе государственного портала "Работа в России" создается единая информационная платформа. Безработным не придется самим собирать документы для центра занятости. Все данные будут храниться в электронном виде. А подать заявление можно дистанционно через личный кабинет.
К тому на портале "Работа в России" люди смогут узнать о вакансиях по всей стране.
Например, во центрах занятости населения Пермского края уже установили гостевые компьютеры для поиска вакансий. "Наша главная задача - предоставить соискателям как можно больше предложений о работе, а работодателям - подобрать квалифицированные кадры, - рассказал министр социального развития Пермского края Павел Фокин.
С клиентами служб занятости населения работают специальные консультанты. Для каждого они используют индивидуальный подход с учетом жизненной или бизнес-ситуации. По этому же принципу работают и в других регионах.
В Республике Коми в селе Выльгорт (пригород Сыктывкара) районная служба занятости населения регулярно помогает местному семейному центру "Тотошка" искать сотрудников. Здесь были созданы рабочие места для инвалидов. В службе занятости признают - трудоустройство соискателя с инвалидностью в селе на малое предприятие - дело очень сложное и ответственное. Поэтому очень большое внимание здесь уделяют программе стажировок. Соискатель приходит на предприятие сначала на три месяца. Если работодателю и сотруднику все нравится, то они заключают постоянный контракт.
Жительница села Выльгорт Екатерина Осипова тоже сейчас проходит в "Тотошке" стажировку, но это уже другая программа. Екатерина - многодетная мать, находясь в отпуске по уходу за третьим ребенком, женщина решила пройти обучение новой профессии.
Курсы бухгалтера она прошла в рамках нацпроекта "Демография". Эта программа позволяет женщинам с маленькими детьми повышать квалификацию или получать новую, востребованную на рынке труда профессию.
Екатерина сразу оказалась востребованным специалистом - молодую мать позвали на несколько сельских предприятий, но она ушла в "Тотошку". Как пояснила сама женщина, на то были личные причины. С семьей Екатерины Осиповой центр занятости работал в рамках соцконтракта, эта программа подразумевает комплексную помощь семьям в сложной ситуации. Сейчас у Екатерины и ее детей все хорошо.
За огнем присмотрят дроны
В Красноярском крае в этом году лесничие впервые масштабно используют беспилотники для слежения за тайгой. Будет больше и видеокамер. В прошлом году в Канском и Уярском районах заработали первые шесть камер наблюдения. В этом подключат еще двадцать - на востоке региона.
"Мы также усилили авиационную службу, - рассказал министр краевого лесного хозяйства Алексей Панов. - Создали новые точки базирования воздушных судов и авиаподразделений, расширяем систему видеомониторинга. Будем использовать высокопроходимую технику, полученную в рамках нацпроекта "Экология", внедрять современные технологии".
Кроме того, в Красноярском крае заработает новый межрегиональный лесопожарный центр. Он будет базироваться в аэропорту Черемшанка. На его комплектование выделено около пяти миллиардов рублей. Сотрудники центра будут бороться с лесными пожарами в труднодоступных местах, прежде всего в северных районах.
Пока же на особом контроле находятся южные районы - там чаще всего вспыхивают первые пожары. При лесничествах созданы оперативные штабы. При необходимости на юг перебросят огнеборцев из центральных и северных территорий края.
Как сообщили в министерстве лесного хозяйства региона, благодаря нацпроекту "Экология" технику за последние два года существенно обновили. А в этом году край ждет поставку еще более 300 единиц оборудования - от навигаторов до бульдозеров, от автоцистерн до беспилотников. Краевой бюджет выделил 45 миллионов, чтобы укомплектовать штат водителей спасательной техники.
Волгоградская область тоже находится в высокорискованной климатической зоне. Поэтому каждую весну здесь вводят режим пожароопасного сезона - с 1 апреля по 31 октября.
В это время в лесах запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы, выжигать хворост, лесную подстилку и сухую траву. При охоте нельзя использовать пыжи из горючих или тлеющих материалов. Помимо этого, не стоит заливать топливо в бак при работающем двигателе, использовать машины с неисправной выхлопной системой, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин.
Как пояснили в пресс-службе администрации региона, за нарушения правил пожарной безопасности предусматриваются штрафы. Для граждан - от 1,5 до четырех тысяч рублей. Но при объявлении особого противопожарного режима наказание вырастает: от четырех до пяти тысяч рублей.
Разумеется, в режим готовности перевели подразделения МЧС и районные администрации. Но борьба с огнем становится все более технологичной. Так, молодой изобретатель из Волгограда Дмитрий Губенко работает над системой детектирования дыма ландшафтных пожаров. Она предназначена для природоохранных организаций. Может использоваться в заповедниках, возле автомобильных трасс. Везде, где есть риск распространения пламени и есть видеонаблюдение.
"В программу загружается видео с уличной камеры. Сначала идет фильтрация изображения: отсеиваются кадры, на которых нет ничего похожего на дым. Затем начинается анализ более нужного материала. Того, где есть признаки задымления", - рассказал Губенко.
Такая система сможет автоматически распознавать зарождение ландшафтных пожаров на ранней стадии.
В рамках нацпроекта "Экология" к 2024 году в России площадь ежегодных посадок леса будет равна площади погибших лесов. Регионы полностью обеспечат лесопожарной техникой, что позволит сократить ущерб от лесных пожаров в 2,6 раза.
После футбола - алгебра
Если в этом учебном году за парту сели 16 миллионов детей, то, по прогнозам, к 2024 году их будет уже 18,5 миллиона. Поэтому надо создавать дополнительные "школьные" места.
В Хакасии откроют три новые школы - две на 250 мест каждая в селах Чапаево и Целинное и "лицейская" школа на 1000 мест в столице республики - Абакане. Об этом "РГ" рассказал первый замминистра образования и науки республики Анатолий Бутенко.
В восьмом микрорайоне Абакана школу начали строить в 2019 году. Это новый, выросший буквально на пустом месте жилой район. Население в городе растет быстро, особенно детское и особенно в районах новостроек. Часть школ уже работает в две смены. Поэтому в ближайшее время в городе запланировано строительство еще как минимум одной школы.
Будущие ученики из восьмого микрорайона очень довольны, что уже осенью пойдут в новую школу. "Она очень красивая, - говорит шестиклассник Никита Трегубов. - Как дворец! Говорят, там будет два спортивных зала. А стадион во дворе мы уже разглядели. Там поле для мини-футбола отличное!"
От себя добавим: новая школа построена по самому современному проекту. На оборудовании тоже не экономили. Здесь будут учебные кабинеты с интерактивными досками, цифровые лаборатории, мобильные компьютерные классы, мастерские по обработке металла, кулинарный класс, хореографическая студия.
Подготовка к занятиям в новой школе в Костроме тоже вышла на финишную прямую. Запись в первый класс началась с 1 апреля. Новая школа построена в микрорайоне Давыдовский. Это тоже быстро растущий район города. В нее из старых школ с удовольствием переходят целые классы вместе с учителями. Здесь своя котельная, столовая с пароконвектоматом для диетических блюд.
Физкультуре уделено особое внимание. Часть классов будут спортивными - футбольными. Утром и вечером их ученики будут тренироваться, днем - учиться. Юных футболистов обеспечат двухразовым горячим питанием.
Учебное оборудование закупалось специально под программы основного и дополнительного образования с учетом концепции школы полного дня. Это значит, что после уроков ребята смогут заниматься в кружках и лабораториях - в том числе такими перспективными направлениями, как программирование городских систем, ландшафтный дизайн, технологии умного дома и предприятия.
Шагаем на здоровье
Она прошла во многих регионах страны. Маршрут основан на рекомендациях Всемирной организации здоровья - проходить в день 6-10 тысяч шагов для поддержания физической активности. Девиз акции - "Мы вместе шагаем за здоровьем!".
"Доктор сказала, в каком темпе идти. На два шага вдох, на три - выдох", - делится с "РГ" жительница Владивостока Тамара Гариева. Здоровый образ жизни - это не список ограничений, а перечень возможностей, считает главный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Приморского края Анжела Кабиева. Это правильное питание, развитый эмоциональный интеллект и регулярная двигательная активность.
"10 тысяч шагов" направлены на воплощение этих принципов легко и радостно. В Нижнем Новгороде к ней присоединились сотрудники Горьковского автозавода, ветераны, студенты и школьники. Прогулка пролегала через Автозаводский парк культуры и отдыха.
По словам управляющего директора автозавода Андрея Софонова, в компании проводят много спортивных мероприятий. Спартакиады, лыжные старты, эстафетные пробеги и всероссийские оздоровительные акции Лиги здоровья нации. А сама акция "10 тысяч шагов к жизни" прошла под эгидой федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".