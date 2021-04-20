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20.04.2021 21:22
Рубрика: Общество

С места в карьеру

Совершить прорыв в своей жизни россиянам помогают новые школы, бизнес-консультации, спорт и биржи труда
Российская газета - Федеральный выпуск № 85(8436)

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Возможности подвезли

Текст: Никита Зайков
В новосибирском метро появились составы из четырех ярких вагонов. В них можно узнать о тех возможностях, которые появились у людей благодаря нацпроектам. Каждый посвящен определенной теме: "Быть здоровым", "Сохранить природу", "Узнавать новое", "Создавать семью".
В метро Новосибирска есть вагоны, где можно узнать всё о нацпроектах. Фото: Татьяна Кравченко

В течение полугода пассажиры смогут получать исчерпывающую информацию по интересующим их вопросам, просканировав QR-коды. Впрочем, и сами "Вагоны возможностей" могут рассказать много нового.

Фото: АНО "Национальные приоритеты"
В столичной подземке появился поезд о нацпроектах России

На станции "Студенческая" поезд метро традиционно заполняет молодежь. Я захожу в синий вагон, посвященный нацпроекту "Образование". "Топ-5 профессий будущего" на стене вагона вызывает оживленный спор: инженер 3D-печати, архитектор живых систем, онлайн-терапевт, биофармаколог, специалист по кибербезопасности. А где юристы?

Среди любопытных фактов о детских технопарках, вроде знаменитого "Кванториума", о результатах ЕГЭ в период пандемии и масштабном конкурсе для молодых новаторов есть оформленные в форме "вопрос-ответ" советы. Как записать ребенка на дополнительные занятия, какие из них доступны в сельской местности? И другие. "Сохранила себе адрес портала растимдетей.рф, думаю, там много полезного, - говорит Лилия, молодая мама троих детей. - Вообще я не первый раз попадаю в этот поезд, но тогда ехала в другом вагоне - специально села в тот, что посвящен созданию семьи". В вагоне "Образование" Лиля сохранила и ссылки на ресурсы, которые размещены в форме QR-кодов. Обещает внимательно изучить.

Самый яркий, красный вагон новосибирского поезда посвящен нацпроекту "Здравоохранение", и здесь, пожалуй, сосредоточен максимум самых полезных для любого человека советов. Полный мужчина в самом расцвете лет, заметно смущаясь, искоса читает о том, как измерить индекс массы тела. Молодая девушка рассматривает инфографику: как распознать у человека инсульт и вовремя помочь.

Но основное внимание привлекает список полезных для тела и сердца упражнений, а еще пять шагов отказа от никотина. "Я сам спортсмен, тренер по боксу, и, конечно, за любую агитацию здорового образа жизни", - говорит один из пассажиров Александр Смирнов.

Бизнес познается в цене

Текст: Марина Бровкина , Роман Мерзляков , Олег Платонов , Анна Шепелева
Знаете, как за одиннадцать месяцев сэкономить пять миллионов рублей? А на "Аксайской птицефабрике" в Ростовской области знают.

"Нацпроект, в котором нам довелось участвовать, суперпрограмма, - объяснила директор предприятия Наталья Шумечкова. - В первую очередь это кредит под один процент. Фабрика уже модернизирована на 65 процентов. И еще надо заменить треть оборудования".

Фото: Сергей Куксин
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Второй "плюс", продолжает директор, удалось привлечь высококлассных специалистов, которые дали рекомендации по бизнесу. "Работа таких аналитиков стоит очень дорого, а для нас сделали бесплатно. - Нам и раньше хотелось работать по-новому, но не всегда было понятно, как это делать".

Специалисты Федерального центра компетенций помогли исключить потери времени. Поработали с логистикой и сократили количество транспорта, а значит, сэкономили на ГСМ и запчастях. Распределили людей с большей пользой. В итоге удалось поднять производительность труда на 11 процентов. Все это вместе и дало пять миллионов экономии. Появилась возможность поднять зарплату.

Стал участником нацпроекта "Производительность труда" и Богатовский маслоэкстракционный завод из Самарской области. Он занимается переработкой семян подсолнечника, сои и рапса. Налажены поставки в Китай, Афганистан и Казахстан. Но предприятие прежде всего планирует увеличить поставки на внутренний рынок. И это вполне по силам. Выработка подсолнечного масла выросла в 1,5 раза.

А компания "Заинский сахар" из Татарстана всего за шесть месяцев подняла выработку сахара-песка на 10 процентов. И теперь за сезон может производить его на 20 тысяч тонн больше. Есть успехи и на птицефабрике "Волжская" из Волгоградской области.

Специалисты центра компетенций сначала изучили, как на предприятии организован процесс, и нашли потери во времени. Оказалось, что сотрудники неправильно располагались. Кроме того, потребовалось оптимизировать скопление запасов продукции. "Для себя мы определили, что повышение производительности труда - это наш путь, - рассказала заместитель гендиректора "Волжской" Елизавета Хрищатая. - Сотрудники прошли обучение. И мы ввели изменения по участкам".

Чем больше предприятий присоединится к нацпроекту "Производительность труда", говорят эксперты, тем ощутимее будет эффект для конечного потребителя. Экономические успехи компаний помогают держать в узде цены на социально значимую продукцию.

"Тотошка" с испытательным сроком

Текст: Константин Бахарев , Вера Черенева
Уже тридцать лет в России действует государственная служба занятости. За эти годы ее отделения в регионах помогли миллионам людей найти новую работу, повысить квалификацию и даже выстроить успешную карьеру.

В рамках национального проекта "Демография" идет обновление центров занятости населения. Они становятся современными государственными кадровыми агентствами.

На базе государственного портала "Работа в России" создается единая информационная платформа. Безработным не придется самим собирать документы для центра занятости. Все данные будут храниться в электронном виде. А подать заявление можно дистанционно через личный кабинет.

К тому на портале "Работа в России" люди смогут узнать о вакансиях по всей стране.

Например, во центрах занятости населения Пермского края уже установили гостевые компьютеры для поиска вакансий. "Наша главная задача - предоставить соискателям как можно больше предложений о работе, а работодателям - подобрать квалифицированные кадры, - рассказал министр социального развития Пермского края Павел Фокин.

Фото: iStock
Госдума одобрила законопроект о единой платформе вакансий

С клиентами служб занятости населения работают специальные консультанты. Для каждого они используют индивидуальный подход с учетом жизненной или бизнес-ситуации. По этому же принципу работают и в других регионах.

В Республике Коми в селе Выльгорт (пригород Сыктывкара) районная служба занятости населения регулярно помогает местному семейному центру "Тотошка" искать сотрудников. Здесь были созданы рабочие места для инвалидов. В службе занятости признают - трудоустройство соискателя с инвалидностью в селе на малое предприятие - дело очень сложное и ответственное. Поэтому очень большое внимание здесь уделяют программе стажировок. Соискатель приходит на предприятие сначала на три месяца. Если работодателю и сотруднику все нравится, то они заключают постоянный контракт.

61 регион охватит в этом году модернизация центров занятости как в крупных городах, так и в сельской местности. В 2022 году - еще в 73 регионах. А с 2023 года обновление будет идти уже во всех регионах. Эта работа ведется в рамках нацпроекта "Демография"

Жительница села Выльгорт Екатерина Осипова тоже сейчас проходит в "Тотошке" стажировку, но это уже другая программа. Екатерина - многодетная мать, находясь в отпуске по уходу за третьим ребенком, женщина решила пройти обучение новой профессии.

Курсы бухгалтера она прошла в рамках нацпроекта "Демография". Эта программа позволяет женщинам с маленькими детьми повышать квалификацию или получать новую, востребованную на рынке труда профессию.

Екатерина сразу оказалась востребованным специалистом - молодую мать позвали на несколько сельских предприятий, но она ушла в "Тотошку". Как пояснила сама женщина, на то были личные причины. С семьей Екатерины Осиповой центр занятости работал в рамках соцконтракта, эта программа подразумевает комплексную помощь семьям в сложной ситуации. Сейчас у Екатерины и ее детей все хорошо.

За огнем присмотрят дроны

Текст: Екатерина Дементьева , Роман Мерзляков
До пяти тысяч рублей выросли штрафы в Волгоградской области для граждан за нарушение правил пожарной безопасности во время объявленного особого режима. Корреспонденты "РГ" узнали, как регионы подготовились к "горящему" летнему сезону.
На фото - лишь один эпизод напряженных учений перед началом "горящего" сезона. В Свердловской области отрабатывают десантирование с вертолета. В этом году работы у пожарных хватает уже весной. На 19 апреля, по данным МЧС, особый противопожарный режим полностью введен в девяти регионах, а в 17 - частично. В помощь людям запускают беспилотники. Впервые они будут следить за тайгой в Красноярском крае. Фото: Татьяна Андреева/ РГ

В Красноярском крае в этом году лесничие впервые масштабно используют беспилотники для слежения за тайгой. Будет больше и видеокамер. В прошлом году в Канском и Уярском районах заработали первые шесть камер наблюдения. В этом подключат еще двадцать - на востоке региона.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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"Мы также усилили авиационную службу, - рассказал министр краевого лесного хозяйства Алексей Панов. - Создали новые точки базирования воздушных судов и авиаподразделений, расширяем систему видеомониторинга. Будем использовать высокопроходимую технику, полученную в рамках нацпроекта "Экология", внедрять современные технологии".

Кроме того, в Красноярском крае заработает новый межрегиональный лесопожарный центр. Он будет базироваться в аэропорту Черемшанка. На его комплектование выделено около пяти миллиардов рублей. Сотрудники центра будут бороться с лесными пожарами в труднодоступных местах, прежде всего в северных районах.

Пока же на особом контроле находятся южные районы - там чаще всего вспыхивают первые пожары. При лесничествах созданы оперативные штабы. При необходимости на юг перебросят огнеборцев из центральных и северных территорий края.

Как сообщили в министерстве лесного хозяйства региона, благодаря нацпроекту "Экология" технику за последние два года существенно обновили. А в этом году край ждет поставку еще более 300 единиц оборудования - от навигаторов до бульдозеров, от автоцистерн до беспилотников. Краевой бюджет выделил 45 миллионов, чтобы укомплектовать штат водителей спасательной техники.

Фото: РИА Новости
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Волгоградская область тоже находится в высокорискованной климатической зоне. Поэтому каждую весну здесь вводят режим пожароопасного сезона - с 1 апреля по 31 октября.

В это время в лесах запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы, выжигать хворост, лесную подстилку и сухую траву. При охоте нельзя использовать пыжи из горючих или тлеющих материалов. Помимо этого, не стоит заливать топливо в бак при работающем двигателе, использовать машины с неисправной выхлопной системой, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин.

Как пояснили в пресс-службе администрации региона, за нарушения правил пожарной безопасности предусматриваются штрафы. Для граждан - от 1,5 до четырех тысяч рублей. Но при объявлении особого противопожарного режима наказание вырастает: от четырех до пяти тысяч рублей.

В волгоградских лесах на охоте нельзя использовать пыжи из горючих материалов. А еще - курить у авто и заливать топливо при работающем двигателе

Разумеется, в режим готовности перевели подразделения МЧС и районные администрации. Но борьба с огнем становится все более технологичной. Так, молодой изобретатель из Волгограда Дмитрий Губенко работает над системой детектирования дыма ландшафтных пожаров. Она предназначена для природоохранных организаций. Может использоваться в заповедниках, возле автомобильных трасс. Везде, где есть риск распространения пламени и есть видеонаблюдение.

"В программу загружается видео с уличной камеры. Сначала идет фильтрация изображения: отсеиваются кадры, на которых нет ничего похожего на дым. Затем начинается анализ более нужного материала. Того, где есть признаки задымления", - рассказал Губенко.

Такая система сможет автоматически распознавать зарождение ландшафтных пожаров на ранней стадии.

Справка "РГ"

В рамках нацпроекта "Экология" к 2024 году в России площадь ежегодных посадок леса будет равна площади погибших лесов. Регионы полностью обеспечат лесопожарной техникой, что позволит сократить ущерб от лесных пожаров в 2,6 раза.

После футбола - алгебра

Текст: Антон Валагин , Дмитрий Лапин
В регионах уже идет подготовка к новому учебному году, который начнется в сентябре. Совсем недавно отрылись современные школы в Абакане, Костроме, в других городах и поселках России. В рамках нацпроекта "Образование" строительство школ продолжается.

Если в этом учебном году за парту сели 16 миллионов детей, то, по прогнозам, к 2024 году их будет уже 18,5 миллиона. Поэтому надо создавать дополнительные "школьные" места.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Школьные олимпиады могут начать засчитывать за результат обучения

В Хакасии откроют три новые школы - две на 250 мест каждая в селах Чапаево и Целинное и "лицейская" школа на 1000 мест в столице республики - Абакане. Об этом "РГ" рассказал первый замминистра образования и науки республики Анатолий Бутенко.

В восьмом микрорайоне Абакана школу начали строить в 2019 году. Это новый, выросший буквально на пустом месте жилой район. Население в городе растет быстро, особенно детское и особенно в районах новостроек. Часть школ уже работает в две смены. Поэтому в ближайшее время в городе запланировано строительство еще как минимум одной школы.

Будущие ученики из восьмого микрорайона очень довольны, что уже осенью пойдут в новую школу. "Она очень красивая, - говорит шестиклассник Никита Трегубов. - Как дворец! Говорят, там будет два спортивных зала. А стадион во дворе мы уже разглядели. Там поле для мини-футбола отличное!"

От себя добавим: новая школа построена по самому современному проекту. На оборудовании тоже не экономили. Здесь будут учебные кабинеты с интерактивными досками, цифровые лаборатории, мобильные компьютерные классы, мастерские по обработке металла, кулинарный класс, хореографическая студия.

В новой школе Абакана будут цифровые лаборатории, кулинарный класс и студия хореографии

Подготовка к занятиям в новой школе в Костроме тоже вышла на финишную прямую. Запись в первый класс началась с 1 апреля. Новая школа построена в микрорайоне Давыдовский. Это тоже быстро растущий район города. В нее из старых школ с удовольствием переходят целые классы вместе с учителями. Здесь своя котельная, столовая с пароконвектоматом для диетических блюд.

Физкультуре уделено особое внимание. Часть классов будут спортивными - футбольными. Утром и вечером их ученики будут тренироваться, днем - учиться. Юных футболистов обеспечат двухразовым горячим питанием.

Учебное оборудование закупалось специально под программы основного и дополнительного образования с учетом концепции школы полного дня. Это значит, что после уроков ребята смогут заниматься в кружках и лабораториях - в том числе такими перспективными направлениями, как программирование городских систем, ландшафтный дизайн, технологии умного дома и предприятия.

Шагаем на здоровье

Текст: Мария Волкова , Ольга Журман
В Приморье десять тысяч шагов к здоровью сделали 15 тысяч человек. Перед стартом им измерили давление, пульс и уровень сатурации. Это обязательное условие участия во Всероссийской акции "10 тысяч шагов к жизни".
Ходьба помогает вести здоровый образ жизни легко и радостно. Фото: Пресс-служба правительства Приморского края

Она прошла во многих регионах страны. Маршрут основан на рекомендациях Всемирной организации здоровья - проходить в день 6-10 тысяч шагов для поддержания физической активности. Девиз акции - "Мы вместе шагаем за здоровьем!".

Фото: iStock
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"Доктор сказала, в каком темпе идти. На два шага вдох, на три - выдох", - делится с "РГ" жительница Владивостока Тамара Гариева. Здоровый образ жизни - это не список ограничений, а перечень возможностей, считает главный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Приморского края Анжела Кабиева. Это правильное питание, развитый эмоциональный интеллект и регулярная двигательная активность.

"10 тысяч шагов" направлены на воплощение этих принципов легко и радостно. В Нижнем Новгороде к ней присоединились сотрудники Горьковского автозавода, ветераны, студенты и школьники. Прогулка пролегала через Автозаводский парк культуры и отдыха.

По словам управляющего директора автозавода Андрея Софонова, в компании проводят много спортивных мероприятий. Спартакиады, лыжные старты, эстафетные пробеги и всероссийские оздоровительные акции Лиги здоровья нации. А сама акция "10 тысяч шагов к жизни" прошла под эгидой федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".

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