Чем опасны вложения в криптовалюты

В минувшие выходные биткоин, самая популярная криптовалюта, испытал рекордное падение стоимости за последние недели. Его стоимость обрушилась почти на 15% (почти до 50 тысяч долларов) на фоне новостей о запрете расчетов в криптовалютах в Турции и вероятных планах Минфина США оштрафовать несколько финансовых учреждений, отмывающих деньги с помощью криптовалют. При этом всего лишь несколькими днями ранее биткоин достиг нового рекорда стоимости - почти 65 тысяч долларов.

Стоимость биткоина, как и других обвалившихся вместе с ним криптовалют, начала восстанавливаться, но пока далека от рекордных значений. Сильные колебания сопровождают рынок криптовалют с самого его появления. О том, чем это угрожает кошельку рискнувших инвестировать в криптовалюты, рассказала "Российской газете" специалист по финансовой грамотности.

Надежда Грошева, эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России:

- Соотношение риск/доходность - то, о чем мы постоянно говорим. Чем больше потенциальный доход инструмента, тем больше опасностей подстерегает инвестора. Любое вложение, которое за день может потерять 14% от стоимости, несомненно, очень рискованное.

Криптовалюта - крайне непредсказуемый и действительно сложный актив. Даже самые опытные аналитики ошибаются в прогнозах его поведения. Помимо прочего, обращение с биткоином еще недостаточно хорошо регулируется во всем мире.

Совершая операции с "криптой", вы можете столкнуться с неожиданным закрытием и приостановкой работы торговой площадки. Это может быть вызвано как техническими проблемами или хакерской атакой, так и банкротством биржи или, например, начавшимся расследованием на предмет ее мошеннических действий.

Кроме того, вы будете расплачиваться и за собственные ошибки. Восстановить утраченный доступ к аккаунту, заблокировать операцию из-за ошибки в номере счета, скорее всего, будет сложно. Прогнозировать, насколько быстро отреагирует служба поддержки, есть ли она вообще, и будет ли в принципе обратная связь, тяжело.

Новичкам, которые хотят начать инвестировать, я бы порекомендовала сначала обзавестись подушкой безопасности на случай непредвиденных расходов, равной трем-шести месячным доходам. Затем подумать над вложениями в себя - это может быть поиск более высокооплачиваемой работы как внутри вашего региона, так и за его пределами, курсы или дополнительное образование, которое в перспективе добавит вам ценности на рынке труда.

Если эти задачи уже решены, из свободных средств начните формировать защитный инвестиционный портфель, в который могут входить депозиты, ОФЗ, облигации крупных компаний, валюта и недвижимость. Диверсифицируйте свои вложения в зависимости от надежности инструментов. Только при наличии такого портфеля можно думать о более агрессивных стратегиях. Но даже в этом случае биткоин не должен быть в приоритете - 5-10% от ваших активов, это максимум.

Напомню, с этого года криптовалюта в России получила статус имущества. Поэтому те, кто планируют покупать биткоин или другие цифровые монеты в связи с падением, должны будут задекларировать их до 30 апреля. А вот расплачиваться "криптой" в России по-прежнему запрещено. Об этом тоже важно не забывать.