Черногория снимает все ограничения для туристов из России

Власти Черногории снимут все ограничения для российских туристов, включая необходимость сдавать ПЦР-тесты на коронавирус. Об этом на своей страничке в Twitter сообщил министр финансов этой страны Милойко Спаич.

"Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон-2021, для граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование", - написал Спаич на русском языке.

Немногим позже он добавил, что Черногория остается надежным и безопасным туристическим направлением в этом году. "Приветствуем всех желающих посетить Черногорию!", - написал черногорский министр.