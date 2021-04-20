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20.04.2021 13:02
Рубрика: Общество

Число заражений COVID-19 в России упало до минимума с конца сентября

Текст: Ольга Игнатова
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за последние сутки в России выявили 8164 новых случая заражения COVID-19. В последний раз примерно столько же заболевших регистрировали в конце сентября 2020 года.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Как сообщает портал Стопкоронавирус.рф, новые случаи выявлены в 83 регионах. При этом нет ни одного нового заболевшего в Ненецком автономном округе и на Чукотке. В таких регионах, как Республика Алтай, Республика Тыва, Сахалинская область, прирост новых случаев составляет 0,01%, в Еврейской автономной области - 0,02%. В Москве выявлено 1996 случаев заражения COVID-19. Менее 2 тыс. заболевших в столице обнаружили впервые с 14 апреля.

Оперштаб: Еще 1583 пациента вылечились от коронавируса в Москве

С начала пандемии коронавируса в России от ковида умерли более 106 тыс. человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 126,2 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, под медицинским наблюдением остаются 512 тыс. человек.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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