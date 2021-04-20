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20.04.2021 19:18
Рубрика: Спорт

От "войны" до "убийц"

На родине футбола думают о наказании основателей Суперлиги
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 85(8436)
На родине футбола вести о формировании Суперлиги оценили так. "Это война", - без всяких полутонов кричит передовица Daily Express. Половина участников нового турнира - это шесть команд Английской премьер-лиги (АПЛ), участие которых в национальном чемпионате теперь под вопросом. Как пишет Manchester Evening News, вечером во вторник представители оставшихся "за бортом" 14 клубов АПЛ проведут экстренное совещание и будут решать, что делать с "шестеркой" отступников.
Многие британские СМИ посвятили теме Суперлиги первые полосы. В частности, Daily Express назвало случившееся в европейском футболе войной. Фото: express.co.uk

Проект жестко раскритиковали не только другие команды АПЛ, но и руководство страны, грозящее всяческими карами "шестерке" и самому новоиспеченному турниру, который грозит стать убийцей Лиги чемпионов и девальвировать национальные первенства.

Британский премьер Борис Джонсон в качестве наказания пригрозил обязать "Арсенал" и "Тоттенхэм", вошедшие в число основателей Суперлиги, досрочно вернуть займы (120 и 175 миллионов фунтов соответственно), которые им выдал Банк Англии в качестве поддержки в условиях пандемии. "Мы изучаем все варианты вместе с футбольными властями, чтобы гарантировать, что эта идея не будет реализована в том виде, в каком она предлагается сейчас", - подчеркнул Джонсон. Он уверен, что создание Суперлиги "нанесет большой ущерб футболу". По мнению премьера, это вряд ли станет хорошей новостью для фанатов.

Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Оливер Дауден среди возможных мер против Суперлиги назвал реформу системы управления клубами, использование закона о конкуренции и механизмов, которые позволяют проводить футбольные матчи. Его ведомство подготовит обзор положения в английском футболе, в том числе подумает над тем, чтобы дать болельщикам больше возможностей влиять на ситуацию в спорте.

Фанатские организации тоже не оказали теплого приема идее Суперлиги. Болельщики "Арсенала" вывесили напротив стадиона "Эмирейтс" плакаты, на которых потребовали от американского владельца продать клуб.

А в фан-клубе "Манчестер Юнайтед" заявили, что в знак протеста снимут все баннеры в поддержку команды на ее стадионе "Олд Траффорд".

Большинство игроков и тренеров команд Суперлиги пока отмалчиваются, и, судя по всему, их мнения на этот счет владельцы клубов не спрашивали. Редким исключением стал главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп. "Это сложно, люди недовольны, я не участвую. Самые важные части клуба - это болельщики и команда. Я понимаю гнев фанатов и не знаю, почему 12 клубов пошли на это. Речь идет только о деньгах и ни о чем больше", -заявил он телеканалу BBC.

Фото: REUTERS/Pierre Albouy
В ФИФА выступили против создания Суперлиги

Бывшая суперзвезда "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Дэвид Бекхэм, ныне владеющий американским клубом "Интер Майами", в "Инстаграме" критически отозвался об идее закрытого элитарного турнира в Европе. "Футбольным болельщикам нужны соревнования, основанные на заслугах, - уверен он. - Если мы не защитим эти ценности, любимая игра окажется в опасности. Как игрок, а теперь как владелец, я знаю, что наш вид спорта без болельщиков - ничто".

По другую сторону Ла-Манша градус возмущения не меньше, хотя ни одна из французских команд пока участвовать в Суперлиге не собирается. Президент Франции Эмманюэль Макрон поблагодарил национальные команды за солидарность с УЕФА и резко раскритиковал проект.

Одним из немногих высказавшихся игроков стал испанский полузащитник столичного ПСЖ Андер Эррера, написавший в "Твиттере", что создание Суперлиги лишит болельщиков возможности увидеть матчи любимой команды против лучших клубов Европы.

6 миллиардов евро выделит на создание футбольной Суперлиги один из крупнейших мировых банков

Между тем агентство AFP со ссылкой на источники среди организаторов Суперлиги пишет, что туда ежегодно будут отбирать по меньшей мере две французские команды. Устоят ли ПСЖ или другие топовые французские команды перед финансовым соблазном, если Суперлига запустится и наберет обороты, - действительно вопрос открытый. Ведь проект, на который, по данным The Financial Times, американский банк JPMorgan выделит займ в 6 миллиардов долларов, призван стать магнитом для больших денег за счет продажи прав на телетрансляции и спонсорских контрактов. В прессе отмечают, что одна только стартовая выплата участникам Суперлиги в размере около 400 миллионов долларов примерно вдвое превысит те премиальные, которые сегодня получает победитель Лиги чемпионов.

Передовицы испанских газет настроены решительно против турнира, в котором от этой страны планируют участвовать "Барселона", мадридские "Атлетико" и "Реал". "Эти команды считают, что они нашли новую курицу, несущую золотые яйца. И они собираются пользоваться ею без посредников", - поясняет мотивы создателей Суперлиги газета El Mundo.

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