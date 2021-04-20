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20.04.2021 22:04
Рубрика: Спорт

ЦСКА обыграл "Авангард" и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина

Текст: Илья Соболев
Московский ЦСКА обыграл омский "Авангард" - 3:0 во втором матче финала Кубка Гагарина и сравнял счет в финальной серии 1:1.
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын
Почему "Авангард" неожиданно одолел ЦСКА в I матче финала Кубка Гагарина

После поражения ЦСКА в первом матче (1:3) следовало ожидать, что во второй игре армейцы не будут отсиживаться в обороне. В целом, так и получилось. Москвичи сразу пошли вперед большими силами, но едва не остались в меньшинстве. На пятой минуте Павел Карнаухов попал клюшкой в визор Сергею Толчинскому, однако судьи этот эпизод оставили без внимания.

Чуть позже Карнаухов все же оказался на скамейке штрафников, правда, гости извлечь из численного преимущества какую-то материальную выгоду не смогли. А вот потом трижды в меньшинстве оставался "Авангард". Причем в первом случае Егор Чинахов получил вдобавок к стандартным двум штрафным минутам еще десять дисциплинарных за удар в голову Егора Рыкова.

Но количество удалений не сильно отразилось на частоте голевых ситуаций. Соперники все же отдавали приоритет аккуратности, предпочитая излишне не рисковать. Едва ли не самый опасный момент в стартовой 20-минутке создал все тот же Чинахов, на скорости прорвавшись к воротам Ларса Юханссона. Вот только переиграть голкипера армейцев в ближнем бою у нападающего не получилось.

После перерыва преимущество ЦСКА стало совсем уже подавляющим. Подопечные Игоря Никитина практически не покидали зону соперника, и "Авангард" не устоял. На 34-й минуте у омичей удалился Рид Буше, и на этот раз армейцы "ястребов" наказали. У хозяев прошла идеальная комбинация, которую броском в пустые ворота завершил Максим Шалунов. Для форварда шайба стала уже 11-й в текущем плей-офф.

Фото: Михаил Синицын/РГ
"Авангард" обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина

В третьем периоде ЦСКА увеличил свое преимущество, причем сделал это уже в равных составах. На 44-й минуте Антон Слепышев подправил дальний бросок Артема Сергеева. Судьи взяли небольшую паузу для видеопросмотра и гол засчитали - 2:0.

Пропустив, омичи оказались в нокдауне и дали сопернику забить еще. На 48-й минуте защитники "Авангарда" не уследили за Александром Поповым, который легко переиграл Грубеца в рандеву - 3:0. Интересно, что в свое время 40-летний Попов провел больше 400 игр за омскую команду.

С учетом умения ЦСКА играть по счету, результат встречи был предрешен. В итоге, москвичи не дали сопернику организовать даже подобие штурма, сохранив до финальной сирены комфортный счет.

Следующий матч в серии пройдет 22 апреля в подмосковной Балашихе.

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