"Ъ": Данные тысяч российских компаний оказались в открытом доступе

Данные нескольких тысяч российских компаний, которые размещали информацию в бесплатном онлайн-менеджере проектов Trello, появились в публичном доступе в Сети. Об этом сообщает "Коммерсант".

Trello предназначен для размещения документации по участию в тендерах, учетных данных и паролей от аккаунтов и других сведений. Подобными ресурсами пользуются в основном мелкие компании.

Сервис Infosecurity считает, что хакеры не причастны к утечке данных. По словам гендиректора компании Кирилла Солодовникова, речь идет, скорее, о "невнимательности или небрежности" сотрудников.

Trello (принадлежит австралийской компании Atlassian) - бесплатный онлайн-менеджер проектов. По данным на 2019 год, число его пользователей превысило 50 миллионов.