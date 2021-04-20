Депутаты спросят Мишустина о деофшоризации

Вопрос о том, что было сделано в стране для борьбы с уводом активов в офшоры, будет задан премьер-министру Михаилу Мишустину в ходе его отчета в Госдуме. С таким предложением выступил председатель ГД Вячеслав Володин.

Реагируя на критику со стороны КПРФ по этому поводу, спикер напомнил, что в целях деофшоризации уже сделано немало. "Отменены налоговые подходы, которые позволяли не платить в России средства в виде налогообложения, - напомнил он. - Мы принимали решение - по Кипру, по европейским государств, где была такая возможность. Но порядок в этом вопросе наведен".

К тому же, если бизнес регистрируется в офшорных зонах, налогообложение увеличивается.

Володин предложил не скатываться в огульную критику, а дополнительно заслушать этот вопрос. "Еще раз подчеркну, Мишустин, как человек, который ранее возглавлял налоговую службу, обозначил это как свой приоритет, - подчеркнул спикер. - И послушаем, что сделано в ходе отчета правительства. Потому что здесь это звучит, а люди начинают потом вторить эти слова. А на деле по-другому".

Депутаты спросят, какие действия предприняты для того, чтобы прекратить офшорные схемы и как это сработает на экономику страны.

Отчет правительства РФ состоится в Госдуме 12 мая.