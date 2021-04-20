Дети силовиков получили приоритет при зачислении в ведомственные вузы

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий преимущественное право детям сотрудников органов внутренних дел РФ и лицам, проходящим службу в войсках Росгвардии, при зачислении в ведомственные вузы.

Как уточняет ТАСС, льготы появляются у детей пенсионеров МВД или Росгвардии, а также уволенных по состоянию здоровья, либо в связи с сокращением должности. При этом предпочтение отдается таким абитуриентам при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях.