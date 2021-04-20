Диетолог рассказала, какой завтрак провоцирует рак поджелудочной

Яичница с беконом является сытным, но далеко не самым полезным вариантом завтрака, предупредила диетолог Светлана Титова.

Дело в том, что блюдо содержит большое количество животного белка, поэтому организм тратит много энергии на усвоение. То есть, вместо заряда бодрости после первого приема пищи может ощущаться тяжесть, усталость.

"Но это не самый страшный вред яичницы с беконом. Ежедневное употребление 100 г жареного бекона увеличивает риск развития рака поджелудочной железы на 38%", - предупредила Светлана Титова.

Как передает "Доктор Питер", есть и другие привычные для многих сочетания продуктов, от которых лучше отказаться.

Так, бутерброд может вызвать усталость, проблемы с животом, если это сочетание мяса и булки. Тем более, с кофе.

"Кофеин мешает усвоению витаминов группы В, содержащихся в хлебе. Лучше съесть бутерброд, а через час выпить чашечку ароматного кофе", - отметила диетолог.

Также врач порекомендовала не есть гречку с молоком. Совмещать продукты - не лучший вариант. Во-первых, это не легкая пища, поэтому могут возникнуть проблемы в работе желудочно-кишечного тракта со всеми вытекающими последствиями - диареей, метеоризмом или тошнотой. Во-вторых, кальций в молоке препятствует усваиванию железа из гречневой каши.