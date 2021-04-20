Для электронных медицинских документов разработают единые стандарты

Все электронные медицинские документы стандартизируют, заявил замминистра здравоохранения Павел Пугачев 20 апреля на конференции по цифровому здравоохранению.

"Сегодня большой запрос со стороны регионов и медицинских организаций на стандартизацию медицинских документов. Это нужно, чтобы обеспечить преемственность оказания медицинской помощи, упростить сбор статистической информации на их основе, а также разгрузить врачей", - сказал он.

По словам Пугачева, долгое время цифровизация здравоохранения была для врачей дополнительной нагрузкой. Так, например, электронные отчеты им приходилось вбивать вручную. Благодаря электронным документам этот процесс станет автоматизированным.

В числе преимуществ - структурированная информация, которой можно управлять: например, направлять в другие медорганизации или в личный кабинет пациента на портале госуслуг. Каждый такой документ привязан к конкретному случаю оказания медицинской помощи и другим медицинским документам. Он может содержать ссылки на изображения: УЗИ, МРТ. Информация, представленная в нем, может быть основой для принятия решений, медицинской статистики, искусственного интеллекта. При этом электронный медицинский документ формируется один раз, каждый шаг при его создании фиксируется, то есть - подписывается электронной цифровой подписью.

Всего сегодня разработано и разрешено к использованию чуть больше 20 электронных медицинских документов, все они загружены в единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ). До конца года их будет уже 70, пообещала директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Ольга Кобякова. Пока использовать такие документы медорганизации могут наряду с бумажными бланками. В дальнейшем цифровой формат станет традиционным.

Все электронные медицинские документы будут доступны пациентам в личном кабинете на портале госуслуг.