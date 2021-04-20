Для электронных медицинских документов разработают единые стандарты

Новости

Видео: МЧС опубликовало кадры последствий взрыва газа в Нижегородской области 15:25
Украинский депутат вызвал скандал в ПАСЕ 15:24
Источник: УЕФА не будет исключать участников Суперлиги из нынешней ЛЧ 15:23
В Москве введен режим повышенной готовности из-за снегопада 15:15
В Коми запустили поезд с вагоном для вакцинации от COVID-19 15:15
ВОЗ заявила о бессилии вакцин перед некоторыми штаммами COVID-19 15:13
Зимний дворец попал в топ-3 самых популярных дворцов мира 15:10
Петербургский блогер сконструировал солнцемобиль 14:47
Скончался президент Чада Идрисс Деби Итно 14:40
В Новосибирске прооперировали пациента с "улыбкой Джокера" 14:34
Приговор экс-сотруднику ФСБ Черкалину огласят 22 апреля 14:31
МЧС передало экстренное предупреждение о снеге в Москве 14:29
Вирусолог оценил опасность "российских" штаммов коронавируса 14:27
Больному раком Владимиру Преснякову удалили почку 14:21
Власти Москвы не согласовали акции 21 апреля и 1 мая 14:11
Оперштаб: Решения о возобновлении полетов на курорты Египта еще нет 14:03
НАК: Более 200 потенциальным боевикам не позволили выехать из России 13:53
В Петербурге охранник застрелил грабителя в табачной лавке 13:45
Звезда "Кривого зеркала" Морозов оказался в центре секс-скандала 13:44
Глава УЕФА обратился к английским клубам, вступившим в Суперлигу 13:33
Госсистемы доработают под единый регистр населения 13:31
Москва объявила двух болгарских дипломатов персонами нон грата 13:29
В Якутии выявлен британский штамм коронавируса 13:27
Депутаты спросят Мишустина о деофшоризации 13:20
Британцы выпили за выходные 2 миллиона литров пива 13:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 19 по 25 апреля
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
ВС РФ назвал условия уменьшения обязательной доли в наследстве
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
Почему обязательное изучение второго иностранного языка стало профанацией
20.04.2021 14:28
Рубрика: Общество

Для электронных медицинских документов разработают единые стандарты

Текст: Елена Манукиян
Все электронные медицинские документы стандартизируют, заявил замминистра здравоохранения Павел Пугачев 20 апреля на конференции по цифровому здравоохранению.
Фото: Николай Хижняк/РИА Новости Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
Фото: Николай Хижняк/РИА Новости

"Сегодня большой запрос со стороны регионов и медицинских организаций на стандартизацию медицинских документов. Это нужно, чтобы обеспечить преемственность оказания медицинской помощи, упростить сбор статистической информации на их основе, а также разгрузить врачей", - сказал он.

Фото: iStock
Россияне смогут получить данные о недвижимости на портале госуслуг

По словам Пугачева, долгое время цифровизация здравоохранения была для врачей дополнительной нагрузкой. Так, например, электронные отчеты им приходилось вбивать вручную. Благодаря электронным документам этот процесс станет автоматизированным.

В числе преимуществ - структурированная информация, которой можно управлять: например, направлять в другие медорганизации или в личный кабинет пациента на портале госуслуг. Каждый такой документ привязан к конкретному случаю оказания медицинской помощи и другим медицинским документам. Он может содержать ссылки на изображения: УЗИ, МРТ. Информация, представленная в нем, может быть основой для принятия решений, медицинской статистики, искусственного интеллекта. При этом электронный медицинский документ формируется один раз, каждый шаг при его создании фиксируется, то есть - подписывается электронной цифровой подписью.

Всего сегодня разработано и разрешено к использованию чуть больше 20 электронных медицинских документов, все они загружены в единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ). До конца года их будет уже 70, пообещала директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Ольга Кобякова. Пока использовать такие документы медорганизации могут наряду с бумажными бланками. В дальнейшем цифровой формат станет традиционным.

Все электронные медицинские документы будут доступны пациентам в личном кабинете на портале госуслуг.

Общество Здоровье Государственные интернет-услуги

Главное сегодня

Власти Москвы не согласовали акции 21 апреля и 1 мая
Песков назвал условие возвращения послов России и США к работе в дипмиссиях
Госдума запретила чиновникам двойное гражданство
Меркель: Германия приняла решение в пользу "Северного потока-2"
Москва объявила двух болгарских дипломатов персонами нон грата
Кому предназначена вакцина "ЭпиВакКорона"
Роспотребнадзор обязал возвращающихся из-за границы сдавать тест на COVID-19