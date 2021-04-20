Эксперт предупредил о вреде овсянки на воде

В сутки человеку достаточно 40 граммов сахара, однако на деле мы зачастую получаем в пять раз больше рекомендованной суточной потребности в продукте, только позавтракав. Причем перебор с сахаром в итоге обнаруживается и людей, уверенных в том, что они ведут здоровый образ жизни. Об этом рассказал руководитель центра персонализированной медицины многопрофильной клиники Андрей Тарасевич в беседе с KP.Ru.

Специалист предложил "разобрать" правильный завтрак", который сегодня так активно рекламируется сподвижниками ЗОЖ.

"Итак, порция овсянки на воде. В пересчете на сахар получается около 80 г. Смузи и фреши - это еще 40-80 г (правда, в виде фруктозы, но для организма это еще опаснее). Плюс кофе или чай с сахаром и десертом - 40-50 граммов", - отметил Андрей Тарасевич, добавив, что отсюда и превышение нормы по сахару в пять раз за один прием пищи.

Переизбыток углеводов (в том числе на завтрак) провоцирует инсулинорезистентность. А это чревато дальнейшим развитием ожирения, сахарного диабета второго типа, атеросклероза, гипертонии, предупредил специалист.