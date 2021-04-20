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20.04.2021 18:50
Рубрика: Общество

Эксперты спрогнозировали ‌ожидания‌ ‌россиян‌ ‌перед‌ ‌Посланием‌ ‌президента‌

Текст: Елена Яковлева
Решения‌ ‌каких‌ ‌проблем‌ ‌ждут‌ ‌граждане‌ ‌России‌ ‌помимо‌ ‌выхода‌ ‌из ковидного‌ ‌кризиса?‌ ‌Важно‌ ‌для‌ ‌наших‌ ‌сограждан‌ ‌обозначения‌ ‌более‌ ‌далеких‌ ‌перспектив‌ ‌жизни‌ ‌страны?‌ ‌Какие‌ настроения‌ ‌преобладают‌ ‌в‌ ‌обществе‌ ‌и‌ ‌как‌ ‌они‌ ‌могу‌ ‌сказаться‌ ‌на‌ ‌ожиданиях‌ ‌от‌ ‌Послания‌ ‌президента‌ ‌Федеральному‌ ‌собранию,‌ ‌накануне‌ ‌на‌ ‌эти‌ ‌вопросы‌ ‌отвечали‌ ‌эксперты.‌ ‌
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Послание‌ ‌этого‌ ‌года‌ ‌будет‌ ‌таким‌ ‌же‌ ‌судьбоносным‌ ‌и‌ ‌историческим,‌ ‌уверен‌ ‌директор‌ ‌Центра‌ ‌политического‌ ‌анализа‌ ‌и социальных‌ ‌исследований‌ ‌Павел‌ ‌Данилин,‌ ‌и‌ ‌все‌ ‌в‌ ‌нем‌ ‌будет‌ столь‌ ‌же‌ ‌основательно‌ ‌и‌ ‌четко.‌ ‌Он‌ ‌считает,‌ ‌что‌ ‌одно‌ ‌из‌ ‌самых‌ ‌важных‌ ‌ожиданий‌ ‌от‌ ‌Послания‌ ‌президента‌ ‌связано‌ ‌с‌ ‌тем,‌ ‌что‌ ‌продолжается‌ ‌работа‌ ‌по‌ ‌поправкам‌ ‌в‌ ‌Конституцию.‌ ‌В‌ ‌поддержку‌ ‌принятых‌ конституционных‌ ‌поправок‌ ‌были‌ ‌изменены‌ ‌шесть‌ ‌законов,‌ ‌а‌ ‌некоторые‌ ‌законы‌ ‌еще‌ ‌находятся‌ ‌на‌ ‌рассмотрении.‌ ‌Но‌ ‌кроме‌ ‌того‌ ‌президент‌ ‌поручил‌ ‌изучить‌ ‌поправки,‌ ‌которые‌ ‌не‌ ‌вошли‌ ‌в‌ Конституцию,‌ ‌но‌ ‌в‌ ‌принципе‌ ‌значимы,‌ ‌и‌ ‌15‌ ‌декабря‌ ‌прошлого‌ ‌года‌ ‌они‌ ‌были‌ ‌представлены‌ ‌президенту‌ ‌как‌ ‌новации‌ ‌для‌ ‌изменения‌ ‌законодательства.‌ ‌

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Кремль определил условия допуска журналистов на Послание

‌В‌ ‌Послании‌ ‌точно‌ ‌будет‌ ‌присутствовать‌ ‌тема‌ ‌75-летия‌ ‌Победы,‌ ‌уверен‌ ‌представитель‌ ‌Экспертного‌ ‌института‌ ‌социальных‌ ‌исследований‌ ‌Александр‌ ‌Рудаков.‌ ‌Долг‌ ‌памяти‌ ‌и‌ ‌отношение‌ ‌к‌ ветеранам,‌ ‌всевозможная‌ ‌помощь‌ ‌им,‌ ‌а‌ ‌также‌ ‌защита‌ ‌исторической‌ ‌правды‌ ‌-‌ ‌вот‌ ‌главные‌ ‌векторы‌ ‌этой‌ ‌темы.‌ ‌По‌ ‌мнению‌ ‌Александра‌ ‌Рудакова,‌ ‌в‌ ‌прошлом‌ ‌году‌ ‌мы‌ ‌пережили‌ ‌пик‌ ‌антироссийской‌ ‌агрессии,‌ ‌чудовищных‌ ‌обвинений‌ ‌в‌ ‌военных‌ ‌преступлениях,‌ ‌попытках‌ ‌поставить‌ ‌знак‌ ‌равенства‌ ‌между‌ ‌Советским‌ ‌Союзом‌ ‌и‌ ‌фашисткой‌ ‌Германией.‌ ‌Достойно‌ ‌ответить‌ ‌на‌ ‌это‌ ‌можно‌ ‌было‌ ‌только‌ ‌противопоставлением‌ ‌этой‌ ‌чудовищной‌ ‌лжи‌ ‌исторической‌ ‌правды.‌ ‌

По‌ ‌его‌ ‌мнению,‌ ‌за‌ ‌последний‌ ‌год‌ ‌было‌ ‌много‌ ‌сделано‌ ‌для‌ ‌поддержки‌ ‌ветеранов‌ ‌-‌ ‌большие‌ ‌денежные‌ ‌выплаты,‌ ‌повышенное‌ ‌пенсионное‌ ‌обеспечение‌ ‌различных‌ ‌групп‌ ‌населения,‌ связанных‌ ‌с‌ ‌войной‌ ‌(от‌ ‌родственников‌ ‌погибших‌ ‌до‌ ‌малолетних‌ ‌узников‌ ‌концлагерей).‌ ‌Подвиг‌ ‌людей‌ ‌во‌ ‌время‌ ‌войны,‌ ‌конечно,‌ ‌не‌ ‌сопоставим‌ ‌с‌ ‌материальным‌ ‌эквивалентом‌ помощи‌ ‌им,‌ ‌считает‌ ‌Александр‌ ‌Рудаков,‌ ‌но‌ ‌все‌ ‌таки‌ ‌страна‌ ‌продолжает‌ ‌шаг‌ ‌за‌ ‌шагом‌ ‌наращивать‌ ‌и‌ ‌этот‌ ‌эквивалент.‌ По‌ ‌его‌ ‌мнению,‌ ‌надо‌ ‌останавливать‌ ‌спекуляции‌ ‌и‌ ‌некорректное‌ ‌сравнение‌ ‌военных‌ ‌пенсий‌ ‌в‌ ‌России‌ ‌-‌ ‌45‌ ‌тысяч‌ ‌рублей‌ ‌-‌ ‌с‌ ‌пенсиями‌ ‌в‌ ‌побежденной‌ ‌Германии‌ ‌или‌ ‌США.‌ ‌Это‌ ‌не‌ делается‌ ‌простым‌ ‌переводом‌ ‌долларов‌ ‌в‌ ‌рубли‌ ‌и‌ ‌наоборот,‌ ‌но‌ ‌требует‌ ‌учета‌ ‌паритета‌ ‌покупательной‌ ‌способности.‌ ‌А‌ ‌с‌ ‌ее‌ ‌учетом‌ ‌(‌‌по‌ ‌данным‌ ‌журнала‌ ‌"Экономист",‌ ‌ценность‌ ‌рубля‌ ‌к‌ ‌доллару‌ ‌в‌ ‌таком‌ ‌случае‌ ‌резко‌ ‌возрастает)‌ ‌пенсии‌ ‌военным‌ ‌пенсионерам‌ ‌в‌ ‌России‌ ‌вполне‌ ‌сопоставимы‌ ‌с‌ ‌пенсиями‌ ‌в‌ ‌США‌ ‌или‌ ‌Германии.‌ ‌Хотя‌ ‌при‌ ‌этом‌ ‌нельзя‌ ‌говорить‌ ‌об‌ ‌их‌ ‌эквивалентности‌ ‌реальному‌ ‌вкладу‌ ‌советского‌ ‌солдата‌ ‌в‌ ‌Победу,‌ ‌она‌ ‌на‌ ‌много‌ ‌порядков‌ ‌выше‌ ‌вклада‌ ‌солдат‌ ‌других‌ ‌стран,‌ ‌подчеркивает‌ ‌Александр‌ ‌Рудаков.‌ ‌

Что‌ ‌касается‌ ‌борьбы‌ ‌за‌ ‌историческую‌ ‌правду‌ ‌о‌ ‌Победе,‌ ‌то‌ ‌в‌ ‌ней‌ ‌за‌ ‌последний‌ ‌год‌ ‌значительную‌ ‌роль‌ ‌сыграла‌ ‌работа‌ ‌по‌ ‌оцифровке‌ ‌архивов,‌ ‌а‌ ‌также‌ ‌выставление‌ ‌серьезных‌ правовых‌ ‌барьеров‌ ‌для‌ ‌тех,‌ ‌кто‌ ‌пытается‌ ‌унизить‌ ‌ветеранов‌ ‌Великой‌ ‌Отечественной‌ ‌войны.‌ ‌После‌ ‌внесенных‌ ‌изменений‌ ‌в‌ ‌354-ю‌ ‌статью‌ ‌Уголовного‌ ‌кодекса‌ ‌РФ‌ ‌за‌ ‌унижение‌ ‌чести‌ ‌и‌ ‌достоинства‌ ‌ветеранов‌ ‌Великой‌ ‌Отечественной‌ ‌войны‌ ‌может‌ ‌последовать‌ ‌уголовное‌ ‌наказание‌ ‌до‌ ‌5‌ ‌лет‌ ‌лишения‌ ‌свободы.‌ ‌

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Он‌ ‌также‌ ‌напомнил‌ ‌об‌ ‌открытии‌ ‌памятника‌ ‌подо‌ ‌Ржевом,‌ ‌ставшем‌ ‌"новым‌ ‌прочтением"‌ ‌истории‌ ‌войны,‌ ‌и‌ ‌нашей‌ ‌готовности‌ ‌не‌ ‌только‌ ‌гордиться‌ ‌победами,‌ ‌но‌ ‌и‌ ‌вспоминать‌ сверхчеловеческие‌ ‌усилия‌ ‌наших‌ ‌солдат‌ ‌по‌ ‌сдерживанию‌ ‌военной‌ ‌машины‌ ‌вермахта.‌ ‌Та‌ ‌"гражданская‌ ‌религия",‌ ‌которая‌ ‌ложится‌ ‌в‌ ‌основу‌ ‌нашего‌ ‌общества,‌ ‌конечно,‌ ‌во‌ ‌многом‌ опирается‌ ‌на‌ ‌победу‌ ‌в‌ ‌Великой‌ ‌Отечественной‌ ‌войне,‌ ‌уверен‌ ‌Рудаков,‌ ‌поэтому‌ ‌защита‌ ‌исторической‌ ‌правды‌ ‌об‌ ‌этой‌ ‌победе‌ ‌не‌ ‌теряет‌ ‌своей‌ ‌актуальности.‌ ‌‌

-‌ ‌Если‌ ‌Послание‌ ‌президента‌ ‌это‌ ‌ответ‌ ‌на‌ ‌общественный‌ ‌запрос,‌ ‌то‌ ‌надо‌ ‌отметить,‌ ‌что‌ ‌прошлогоднее‌ ‌послание‌ ‌было‌ ‌очень‌ ‌"социальным",‌ ‌-‌ ‌говорит‌ ‌директор‌ ‌департамента‌ региональных‌ ‌программ‌ ‌Экспертного‌ ‌института‌ ‌социальных‌ ‌исследований‌ ‌Дарья‌ ‌Кислицына.‌ ‌

Страна‌ ‌пережила‌ ‌год,‌ ‌в‌ ‌котором‌ ‌государство‌ ‌предприняло‌ ‌самые‌ ‌широкие‌ ‌меры‌ ‌социальной‌ ‌поддержки,‌ ‌здесь‌ ‌и‌ ‌меры‌ ‌поддержки‌ ‌семей‌ ‌с‌ ‌детьми,‌ ‌и‌ ‌поддержка‌ ‌отдельных‌ ‌групп‌ граждан,‌ ‌образовательная‌ ‌и‌ ‌медицинская‌ ‌поддержки.‌ ‌Она‌ ‌напомнила‌ ‌об‌ ‌объявлении‌ ‌выплат‌ ‌материнского‌ ‌капитала‌ ‌на‌ ‌первого‌ ‌ребенка,‌ ‌о‌ ‌пролонгировании‌ ‌программы‌ "материнского‌ ‌капитала"‌ ‌до‌ ‌конца‌ ‌2026‌ ‌года,‌ ‌о‌ ‌выплатах‌ ‌на‌ ‌детей‌ ‌от‌ ‌3‌ ‌до‌ ‌7‌ ‌лет.‌ ‌Дистанционное‌ ‌получение‌ ‌различных‌ ‌выплат‌ ‌и‌ ‌необходимая‌ ‌межведомственная‌ ‌согласованность,‌ по‌ ‌ее‌ ‌мнению,‌ ‌повысили‌ ‌"человекоцентричность"‌ ‌социальной‌ ‌помощи.‌ ‌Введение‌ ‌бесплатного‌ ‌горячего‌ ‌питания‌ ‌в‌ ‌школах,‌ ‌повышение‌ ‌количество‌ ‌бюджетных‌ ‌мест‌ ‌в‌ ‌вузах,‌ надбавки‌ ‌за‌ ‌классное‌ ‌руководство,‌ ‌сокращение‌ ‌очередей‌ ‌в‌ ‌детские‌ ‌сады,‌ ‌все‌ ‌это,‌ ‌по‌ ‌мнению‌ ‌Дарьи‌ ‌Кислицыной,‌ ‌породило‌ ‌ожидания,‌ ‌что‌ ‌новое‌ ‌Послание‌ ‌президента‌ ‌также‌ ‌будет‌ социально‌ ‌ориентированным.‌ ‌

Общество Соцсфера

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