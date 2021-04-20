Экспортеры получат онлайн новые меры поддержки

Время получения господдержки для экспортеров снизилось с нескольких месяцев до 10-15 дней, рассказали в Российском экспортном центре (РЭЦ). Это произошло благодаря платформе "одно окно", которая заработала в ноябре 2020 года и уже привлекла 3000 экспортеров, тысяча из них воспользовались хотя бы одним сервисом.

Чтобы поставить продукцию за рубеж, экспортерам приходится обращаться в разные ведомства, финансовые и страховые организации, оформлять массу документов и организовывать доставку продукции. С "одним окном" эти процессы переходят на единую цифровую платформу, полностью исключив бумажный документооборот. "Решения принимает система, а не человек, - пояснили в РЭЦ. - Это снижает влияние человеческого фактора, позволяет ускорить оказание самих сервисов".

Главное, что изменилось, - сервисы стали цифровыми. Они объединили на первом этапе 17 ведомств. "Хороший пример - господдержка транспортной деятельности, где у клиента запрашивается минимальное количество данных. Все остальное - у ФТС, минпромторга и других ведомств", - рассказали в РЭЦ.

Уход от бумажного документооборота сильно упростил жизнь, рассказал "РГ" Алексей Булгаков из компании "Русское богатство" (поставляет продукты здорового питания). Она получила в "одном окне" сертификат свободной продажи - один из наиболее востребованных в системе сервисов. Такой сертификат подтверждает, что товар произведен и свободно обращается на территории России.

Также популярными услугами, по данным РЭЦ, стали аналитические страновые отчеты и поиск покупателя. Кроме того, в "одном окне" можно воспользоваться суперсервисом по участию в выставках, оформить таможенное декларирование и подтвердить нулевую ставку НДС. В 2021 году акцент будет сделан на предоставлении доступа к лицензированию, различным разрешительным документам, в частности, выдача цифровых лицензий.

В этом году планируется запустить новый суперсервис по онлайн-торговле - размещение на зарубежных онлайн-площадках. РЭЦ поможет экспортеру подобрать, где ему лучше разместиться, предложит партнеров по заведению аккаунтов и размещению на площадках товаров, в том числе с господдержкой. Кроме того, предоставит сервис по управлению заказами и отправке товаров покупателям, основным партнером которого станет "Почта России".

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По словам Булгакова, экспортеры бы хотели также получить сервис, который позволит узнавать, какие документы и сертификаты нужно готовить для той или иной страны.

С каждой новой услугой в личном кабинете экспортера постепенно формируется "цифровой профиль" - все однажды попавшие туда документы не нужно предоставлять снова. Ведомства сами подтягивают нужный документ из системы, а между собой общаются через систему межведомственного взаимодействия.