Эпидемиолог: Ситуация с COVID-19 в России еще недостаточно стабильная

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Несмотря на вакцинацию от COVID-19, коронавирус в России отступать не торопится, уровень заболеваемости существенно не снижается. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Там отметили, что с 14 марта выявляют не более 10 тысяч заразившихся.
Цифры находятся примерно на одном уровне - 8-9 тысяч случаев SARS-CoV-2 в день. "Это говорит о том, что эпидемиологическая ситуация еще недостаточно стабильная", - рассказала РИА Новости эпидемиолог Наталья Пшеничная.
Ранее она отмечала, что некоторые колебания заболеваемости могут быть связаны с погодой.